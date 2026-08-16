الكويت.. باكستاني انتحل صفة عقيد للنصب على السيدات

خبرني - تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في الكويت من القبض على وافد باكستاني يبلغ من العمر 45 عاما، على خلفية انتحاله صفة عضو في وزارة الداخلية والنصب على سيدات من جنسيات عربية وآسيوية، فيما قال مصدر أمني كويتي إن رجال المباحث ضبطوا في مسكن المتهم بدلة عسكرية، ورتبة عقيد، وباجا عليه ما يفيد بأنه يعمل في الإدارة العامة للرقابة والتفتيش، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ومعرفة طبيعة عمليات النصب التي قام بتنفيذها مستغلا صفته المزورة تلك.

وبحسب المصدر، فإن معلومات وردت إلى رجال المباحث بأن وافدا آسيويا يعمل خياطا، يوهم سيدات بأنه يعمل ضابطا في الداخلية، وأنه أحيانا ما يرتدي الزي العسكري مستغلا إتقانه الشديد للهجة المحلية.

وقال: تم إجراء مزيد من التحريات بشأن المعلومات الواردة، والتي خلصت إلى تورط المتهم في تهمة انتحال صفة ضابط، وأنه يوهم سيدات بقدرته على إنجاز معاملات.

وذكر: إزاء ما خلصت إليه التحريات، تم استصدار إذن من النيابة العامة وضبط المتهم، وبالتحقيق معه أقر بأنه استغل عمله كضابط، وقام بتفصيل بدلة عسكرية، كما قام بعمل باج برتبة عقيد.

وأضاف: تم الانتقال إلى محل سكن الوافد، وتم العثور على البدلة العسكرية وباج خاص بالعاملين في الإدارة العامة للرقابة والتفتيش والرتبة المزيفة.