*
الاحد: 16 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الاردن .. عملية نادرة ومعقدة لطفل بعمر عامين تنتهي بنجاح

  • 16 أغسطس 2026
  • 14:37
الاردن عملية نادرة ومعقدة لطفل بعمر عامين تنتهي بنجاح

خبرني  - في إنجاز طبي يعكس دقة العمل والخبرة في التعامل مع الحالات النادرة، نجحت د. نانسي خلف الرقاد في إجراء عملية جراحية دقيقة ومعقدة لطفل لم يتجاوز عمره عامين، كان يعاني من كيس كبير داخل الحجرة الأمامية للعين، أثّر في النظر والقرنية وتسبّب بتشوّه في بعض أجزاء العين.

واستغرقت العملية نحو ساعتين من العمل الدقيق، تكللت بحمد الله بالنجاح، حيث تم استئصال الكيس والمحافظة على سلامة العين والقرنية، إلى جانب ترميم القزحية، بما أسهم في الوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة للحالة.

وتجسد هذه الحالة أهمية الخبرة الطبية والدقة في التعامل مع الحالات المعقدة، خاصة لدى الأطفال، وتحول كل عملية دقيقة إلى قصة جديدة من الأمل واستعادة القدرة على الرؤية.

وتأتي هذه العملية ضمن مسيرة د. نانسي خلف الرقاد في التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة في مجال طب وجراحة العيون، حيث تتطلب مثل هذه العمليات مستوى عاليًا من الدقة والخبرة، خصوصًا عند إجرائها للأطفال وفي الحالات التي تمس أجزاء حساسة من العين.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الحكومة: لن نقصر بحق الكرك ولا بحق محافظات أخرى تأثرت خلال الشتاء
الحكومة: لن نقصر بحق الكرك ولا بحق محافظات أخرى تأثرت خلال الشتاء
  • 2026-08-16 15:19
وزير الإدارة المحلية: ثبت وجود شرخ أساسي أسفل سور قلعة الكرك المنهار
وزير الإدارة المحلية: ثبت وجود شرخ أساسي أسفل سور قلعة الكرك المنهار
  • 2026-08-16 15:05
المهندس حدادين يقترح فتح مسارات الباص السريع امام السيارات وفق ضوابط
المهندس حدادين يقترح فتح مسارات الباص السريع امام السيارات وفق ضوابط
  • 2026-08-16 14:48
بدء الفحوصات الطبية للدفعة الثالثة من مكلفي خدمة العلم
بدء الفحوصات الطبية للدفعة الثالثة من مكلفي خدمة العلم
  • 2026-08-16 14:23
تحويلات وأعمال قشط و تعبيد في شارع الحرية
تحويلات وأعمال قشط و تعبيد في شارع الحرية
  • 2026-08-16 14:14
وزير الإدارة المحلية يعلن تثبيت 6 آلاف عامل مياومة
وزير الإدارة المحلية يعلن تثبيت 6 آلاف عامل مياومة
  • 2026-08-16 13:51