جيلي EX2 تحافظ على صدارة فئتها في الأردن للشهر الثالث على التوالي

خبرني - عمّان، الأردن – تواصل جيلي EX2 تأكيد مكانتها كواحدة من أبرز السيارات الكهربائية في السوق الأردني، بعدما حافظت على المركز الأول ضمن فئتها خلال شهر تموز 2026، للشهر الثالث على التوالي، في إنجاز يعكس الإقبال المتزايد على السيارة وثقة العملاء بما تقدمه من قيمة وأداء.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا للنتائج المميزة التي سجلتها EX2 خلال شهري أيار وحزيران، لتواصل حضورها القوي في السوق الأردني، في ظل تزايد توجه المستهلكين نحو السيارات الكهربائية التي تجمع بين الاعتمادية والكفاءة وسهولة الاستخدام في الحياة اليومية.

تتمتع جيلي EX2 بمجموعة من المزايا التي عززت مكانتها ضمن فئتها، أبرزها المقصورة الداخلية الواسعة التي توفر مستوى عالياً من الراحة، إلى جانب نظام الدفع الخلفي الذي يمنح السائق تجربة قيادة متوازنة تجمع بين السلاسة والثبات والأداء العملي.

ويمثل هذا الأداء نجاح استراتيجية جيلي في توفير حلول تنقل حديثة ترتكز على التكنولوجيا المتقدمة، والتصميم العصري، والكفاءة التشغيلية، مع المحافظة على قيمة تنافسية تلائم احتياجات العملاء في المملكة.

ويستند هذا النجاح أيضًا إلى المنظومة المتكاملة التي توفرها جيلي لمالكي سياراتها في الأردن، والتي تشمل خدمات ما بعد البيع، وتوفر قطع الغيار، والدعم الفني، بما يسهم في تعزيز تجربة الملكية ورفع مستويات رضا العملاء على المدى الطويل.

وتواصل جيلي توسيع حضورها في السوق الأردني من خلال تقديم طرازات تلبي متطلبات التحول نحو التنقل المستدام، مع التركيز على الجمع بين الابتكار والكفاءة والقيمة، بما يواكب تطلعات المستهلك الأردني.