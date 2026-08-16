الزبن يتراجع بعد أقل من ساعة: رئيس الوزراء والحكومة محل تقدير

خبرني - تراجع النائب سليمان حويلة الزبن، بعد نحو ساعة، عن تصريحات أطلقها تحت قبة مجلس النواب بحق رئيس الوزراء جعفر حسان وفريقه الوزاري، مؤكداً احترامه لرئيس الحكومة والوزراء، وأن حديثه السابق لم يكن يقصد منه ما فهمه البعض.

وقال الزبن، في مداخلة ثانية تحت القبة، إنه طلب الحديث لتصويب ما جرى، بعدما تلقى اتصالات من مختلف أنحاء المملكة ومن أفراد عائلته وقبيلته ومواطنين بشأن تصريحاته.

وأوضح أن مداخلته الأولى جاءت في سياق الضغوط التي يتعامل معها النواب وخدمة المواطنين، مشيراً إلى حالة مواطنة أردنية كفيفة تحمل درجة الماجستير وتعاني ظروفاً مالية صعبة.

وأكد الزبن أن "رئيس حكومتنا مقدّر، والفريق الوزاري مقدرون"، مضيفاً: "لا أقصد ما فهمه البعض"، وداعياً إلى أن يكون مجلس النواب والحكومة "يداً واحدة" لخدمة المصلحة الوطنية.

وشدد على أن النواب سيبقون على قدر المسؤولية في خدمة الأردن وحماية مصالحه، مؤكداً احترام مؤسسات الدولة وأجهزتها.

وكان الزبن قد هاجم، في مداخلة سابقة خلال الجلسة، حكومة حسان، معتبراً أنها أصبحت "عبئاً على الدولة الأردنية"، وأن رئيس الوزراء "لم يحرك ساكناً"، قبل أن يقطع رئيس مجلس النواب مازن القاضي الصوت عنه مؤكداً أن "الرسالة وصلت".