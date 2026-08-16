كابيتال بنك يواصل مكافأة مدّخري حساب كابيتال Bright

خبرني - أعلن كابيتال بنك عن الفائزين بالجائزة الكبرى لحساب توفير كابيتال Bright المخصص للأطفال، وذلك خلال فعالية أقيمت في النادي الأرثوذكسي، حيث فاز كل من الطفلة أنجي علي محمد غانم (تحت وصاية والدها السيد علي محمد غانم)، والطفل ينال فاروقة (تحت وصاية والده السيد تامبي فاروق فاروقة)، بجائزة بوليصة تعليمية قيمتها 50 ألف دينار أردني لكل منهما.

وحرص كابيتال بنك على أن تكون لحظة الإعلان عن الفوز تجربة استثنائية، حيث جرى مفاجأة الطفلين بالجائزة الكبرى خلال احتفال بحضور عائلتيهما، فيما عبّر الفائزان وذويهما عن سعادتهم بهذه المبادرة، مثمنين جهود البنك في تشجيع الأطفال على الادخار ودعم مستقبلهم التعليمي.

وأكد رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في كابيتال بنك، نديم خيطان، أن حساب كابيتال Bright يجسد رؤية البنك في غرس ثقافة الادخار لدى الأطفال والناشئة منذ سن مبكرة، من خلال تقديم حلول مصرفية تجمع بين التخطيط المالي والمزايا التحفيزية، بما يساعد الأجيال الجديدة على بناء عادات مالية سليمة والاستعداد بثقة لمستقبلهم.

وأضاف خيطان أن الإقبال المتزايد على الحساب يعكس إدراك أولياء الأمور لأهمية الادخار المبكر ودوره في تأمين مستقبل أبنائهم، مؤكداً أن البنك سيواصل مكافأة المدخرين من خلال جوائز ومزايا حصرية تمنحهم قيمة مضافة، إلى جانب استمرار فرص الفوز ضمن السحوبات المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن كابيتال بنك أطلق حساب كابيتال Bright للأطفال دون سن 18 عاماً، ليقدم مجموعة من المزايا المصممة لتشجيع الادخار، تشمل هدايا ترحيبية لكل فئة عمرية، وإعفاءً من رسوم الحد الأدنى للرصيد. كما يواكب الحساب التطور التقني بتوفير أساور الدفع الذكية كطريقة دفع عصرية، إلى جانب شراكة مع الملكية الأردنية تقدم خصومات ومزايا للمسافرين الصغار.

وتشجيعاً على الادخار، يتيح الحساب فرصاً للفوز بجوائز شهرية؛ تشمل سحوبات على جوائز نقدية بقيمة 5000 دينار، على ألا يقل رصيد الحساب عن 500 دينار، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى وهي عبارة عن بوليصة تعليمية تصل قيمتها إلى 50,000 دينار على ألا يقل رصيد الحساب عن 1000 دينار أردني. وهذا وسيواصل كابيتال بنك حملته لحساب كابيتال Bright للإعلان عن الفائزين الجدد بالجائزة الكبرى لشهري أيلول وكانون الأول.