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تحويلات وأعمال قشط و تعبيد في شارع الحرية

  • 16 أغسطس 2026
  • 14:14
تحويلات وأعمال قشط و تعبيد في شارع الحرية

خبرني  -  تباشر أمانة عمّان الكبرى تنفيذ أعمال قشط و تعبيد ليلية في شارع الحرية ، ضمن منطقة المقابلين، مساء اليوم ،  وذلك ضمن خطتها لإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية في المناطق التابعة لها.

وقال المدير التنفيذي للطرق في الامانة المهندس سليمان الشمري ان  اعمال التعبيد ستكون ضمن المرحلة الأولى من دوار الحويان و حتى إشارة أبو زغلة، وذلك بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق وتسهيل حركة المرور.

بدوره أكد مدير دائرة صيانة الطرق في الأمانة، المهندس رائد العرجان، على أهمية الالتزام التام بإرشادات السلامة العامة، والتقيد بالتحويلات المرورية والشواخص الإرشادية التي وضعت في الموقع لإدارة حركة السير بكفاءة وأمان، وذلك لضمان سلامة المواطنين وسير العمل دون عوائق.

وأوضحت الأمانة أنه سيتم تنفيذ الأعمال في الفترة الليلية لتجنب الازدحامات المرورية والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، وضمان إنجاز التعبيد بالشكل المطلوب، و ذلك بالتنسيق مع ادارة السير لتنظيم الحركة المرورية وإعداد التحويلات اللازمة في المواقع، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق. 
 

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