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طهبوب تلتقي كباتن التطبيقات وتدعو لإنصافهم وتناصر حملة لهم على إنستغرام

  • 16 أغسطس 2026
  • 14:04
طهبوب تلتقي كباتن التطبيقات وتدعو لإنصافهم وتناصر حملة لهم على إنستغرام

خبرني - التقت النائب ديما طهبوب وزميلاتها ايمان عباسي وراكين ابو هنية و نور أبو غوش بالقائمين على الحملة الحقوقية "للكباتن حق" لإنصاف العاملين على التطبيقات وترسيخ حقوقهم العمالية في القانون الأردني.

وقالت طهبوب ان التقدير الحقيقي للعاملين على التطبيقات يكون بالسعي لتحصيل الحقوق والعدالة العمالية لهم.

وأوضحت ان التقديريات تشير الى ان عدد العاملين في هذا القطاع غير المنظم يقارب ٢٥ الف كابتن توصيل طعام، ١٢ الف توصيل طلبات مختلفة، بالإضافة الى ٩٠ الف توصيل ركاب ، وان بعض التقديرات تصل الى اكثر من ذلك وهؤلاء كلهم بحاجة الى تعديل لعقودهم يحفظ حقوق الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وظروف العمل اللائق.

وشاركت طهبوب رابطا للحملة على موقع انستغرام ( اضغط هنا)

 

طهبوب تلتقي كباتن التطبيقات وتدعو لإنصافهم وتناصر حملة لهم على إنستغرام

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