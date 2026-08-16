صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق فودكاست (قصتي مع الصندوق)

خبرني - يطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية فودكاست «قصتي مع الصندوق»، ليأخذ المتلقي في رحلة عبر قصص وتجارب مستفيدين شكّلت برامج ومشاريع الصندوق محطات فارقة في مساراتهم، وتجسد جانباً من أثر مسيرة تنموية امتدت على مدى خمسة وعشرين عاماً، ارتكزت على الاستثمار في الإنسان، وتنمية قدراته، وتمكينه من صناعة الفرص والمساهمة الفاعلة في التنمية.



ويأتي إطلاق الفودكاست في إطار حرص الصندوق على إبراز أثر مسيرته التنموية من خلال قصص نجاح يرويها أصحابها أنفسهم، باعتبارهم الشاهد الحقيقي على أثر البرامج والمشاريع، وما أحدثته من تحولات في مساراتهم المهنية والمجتمعية، وتعكس ما حققوه من تطور وإنجاز، وذلك بالتزامن مع اليوبيل الفضي لتأسيس الصندوق ليوثق جانب من مسيرة امتدت على مدى ربع قرن،.

وأشار مدير عام صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية د. سامر المفلح بأن الصندوق ينظر إلى قصص النجاح باعتبارها مؤشراً على الأثر التنموي المتحقق، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستواصل البناء على انجازات الصندوق والعمل على تطوير استراتيجية للأعوام الثلاث المقبلة بما يستجيب للرؤى الملكية السامية والأولويات الوطنية المتمثلة بمسارات التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري واحتياجات الأفراد والمجتمعات، انطلاقاً من شعار اليوبيل الفضي للصندوق «رؤية تتجدد… ومستقبل يُصنع».

وتستعرض حلقات الموسم الثاني قصص وتجارب المستفيدين، في مجالات تنموية متعددة، أبرزها تنمية المهارات وتعزيز فرص التشغيل، والتمكين الاقتصادي والريادة، والتعليم وبناء القدرات، والعمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، والتمكين السياسي، وما أحدثته من أثر ملموس في حياة المستفيدين ومجتمعاتهم، وسيتم بث الحلقات تباعاً عبر منصات الصندوق الرقمية وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية تأسس عام 2001 بإرادة ملكية سامية، بهدف المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف محافظات المملكة، من خلال برامج ومشاريع تسهم في بناء قدرات المواطنين، وتعزيز إنتاجيتهم، ودعم الريادة والابتكار والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة في المملكة.