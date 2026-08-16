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  • الحكومة: لا رفع على تعرفة الكهرباء المنزلية ولا توزيع للفاقد على فاتورة المواطن

الحكومة: لا رفع على تعرفة الكهرباء المنزلية ولا توزيع للفاقد على فاتورة المواطن

  • 16 أغسطس 2026
  • 13:40
الحكومة لا رفع على تعرفة الكهرباء المنزلية ولا توزيع للفاقد على فاتورة المواطن

خبرني– أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أنه لا رفع للتعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي، ولا توزيع للفاقد الكهربائي على فواتير المشتركين. مؤكدة أن قيمة الاستهلاك الكهربائي في الفاتورة تُحتسب وفق كمية الكهرباء المستهلكة والتعرفة المعتمدة والمعلنة، وليس استناداً إلى تقديرات أو نسب متداولة.

وشددت الهيئة على أن أبوابها وقنوات الاتصال معها مفتوحة أمام المواطنين ووسائل الإعلام لأي استفسار أو توضيح يتعلق بالتعرفة أو فاتورة الكهرباء، مؤكدة حرصها على الشفافية وحماية حقوق المشتركين وتقديم المعلومة الدقيقة والواضحة.
 

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