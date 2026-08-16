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البلقاء التطبيقية تعيد إقامة حفل تخريج طلبة كلية عجلون

  • 16 أغسطس 2026
  • 13:35
البلقاء التطبيقية تعيد إقامة حفل تخريج طلبة كلية عجلون

قررت جامعة البلقاء التطبيقية إعادة إقامة حفل تخريج طلبة البكالوريوس في كلية عجلون الجامعية، بتوجيهات من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، حرصًا على مشاركة الطلبة فرحتهم، وإتاحة الفرصة لهم للاحتفال بإنجازهم الأكاديمي في أجواء تليق بهذه المناسبة.

وأعلنت الجامعة أن الحفل سيقام يوم الأربعاء الموافق 19/8/2026، في مركز الجامعة بمدينة السلط، عند الساعة الخامسة مساءً، بحضور الخريجين وذويهم، على أن يُسمح لكل خريج بالحصول على ثلاث بطاقات دعوة لحضور الحفل.

ويأتي قرار إعادة إقامة الحفل عقب تعذر استكمال الحفل السابق نتيجة ظروف ميدانية استثنائية، تمثلت في حضور أعداد كبيرة من غير المدعوين، وما نجم عن ذلك من تجاوزات أثرت في إمكانية إقامة الحفل بصورة آمنة ومنظمة.

وأكدت الجامعة أن قرار إلغاء الحفل الأول جاء حفاظًا على سلامة الطلبة وذويهم وأعضاء الهيئة التدريسية وجميع الحضور، ولم يكن ناجمًا عن أي تقصير أو خلل من جانب الجامعة.

وأوضحت الجامعة أن إعادة إقامة الحفل تعكس اهتمامها بطلبتها وتقديرها للجهود التي بذلوها خلال سنوات دراستهم، مؤكدة حرصها على منح الخريجين فرصة الاحتفال بهذا الإنجاز وإتمام فرحتهم في مناسبة تمثل محطة مهمة في مسيرتهم التعليمية.

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