الأردن و 4 دول تحت (التدقيق الأمريكي) !

خبرني - وضعت واشنطن الأردن ضمن قائمة دول يُخشى استخدامها للالتفاف على الجمارك، وأصبح الأردن تحت التدقيق الأمريكي وسط مخاوف من استخدام أراضيه كمسار لإعادة تصدير السلع الصينية إلى السوق الأمريكية والالتفاف على الرسوم الجمركية.

وضمت القائمة أيضا تركيا والإمارات وسلطنة عُمان وإسرائيل، وسط تدقيق أمريكي على ممارسات "إعادة الشحن غير القانوني" التي تشمل إعادة التغليف أو تزوير بلد المنشأ، معتبرةً الصين أبرز الدول المرتبطة بها.

وبينما لم يصدر تعليق أردني رسمي حتى الآن، أكدت مصادر في عمّان استعداد وزارة الصناعة والتجارة لإغلاق أي ثغرات جمركية.

