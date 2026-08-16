*
الاحد: 16 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الأردن و 4 دول تحت (التدقيق الأمريكي) !

  • 16 أغسطس 2026
  • 13:19
الأردن و 4 دول تحت التدقيق الأمريكي

خبرني  - وضعت واشنطن الأردن ضمن قائمة دول يُخشى استخدامها للالتفاف على الجمارك، وأصبح الأردن تحت التدقيق الأمريكي وسط مخاوف من استخدام أراضيه كمسار لإعادة تصدير السلع الصينية إلى السوق الأمريكية والالتفاف على الرسوم الجمركية.

وضمت القائمة أيضا تركيا والإمارات وسلطنة عُمان وإسرائيل، وسط تدقيق أمريكي على ممارسات "إعادة الشحن غير القانوني" التي تشمل إعادة التغليف أو تزوير بلد المنشأ، معتبرةً الصين أبرز الدول المرتبطة بها.

وبينما لم يصدر تعليق أردني رسمي حتى الآن، أكدت مصادر في عمّان استعداد وزارة الصناعة والتجارة لإغلاق أي ثغرات جمركية.
 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الحكومة: لا رفع على تعرفة الكهرباء المنزلية ولا توزيع للفاقد على فاتورة المواطن
الحكومة: لا رفع على تعرفة الكهرباء المنزلية ولا توزيع للفاقد على فاتورة المواطن
  • 2026-08-16 13:40
التضخم في الأردن يرتفع إلى 2.13% خلال 7 أشهر
التضخم في الأردن يرتفع إلى 2.13% خلال 7 أشهر
  • 2026-08-16 11:09
الحكومة تنجز 16 مشروعا من أصل 394 ضمن برنامج رؤية التحديث الاقتصادي
الحكومة تنجز 16 مشروعا من أصل 394 ضمن برنامج رؤية التحديث الاقتصادي
  • 2026-08-16 08:33
ركود العملات المشفرة يدفع صناديق استثمارية للإغلاق
ركود العملات المشفرة يدفع صناديق استثمارية للإغلاق
  • 2026-08-15 20:06
بدء استقبال خدمة الحوالات المالية الإلكترونية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
بدء استقبال خدمة الحوالات المالية الإلكترونية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
  • 2026-08-15 19:40
وزير الاستثمار : الصين شريك استراتيجي للأردن في التحول الصناعي والاقتصادي
وزير الاستثمار : الصين شريك استراتيجي للأردن في التحول الصناعي والاقتصادي
  • 2026-08-15 17:06