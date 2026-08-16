(الشرق الأوسط) تختتم النادي الصيفي بتخريج عشرات الطلبة من مختلف مدارس المملكة

خبرني - اختتم مركز الابتكار والتطوير المهني في جامعة الشرق الأوسط بالتعاون مع STEAM Village فعاليات النادي الصيفي 2026، في عامه الخامس على التوالي، محتفيًا بتخريج عشرات الطلبة من مختلف مدارس المملكة، بعد رحلة تعليمية مبتكرة انخرط خلالها الطلبة في تجربة تفاعلية جمعت بين المعرفة والتطبيق، وحفّزت لديهم مهارات الابتكار وحل المشكلات.

شهد الحفل الذي رعته رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، وحضره كل من مدير مركز الابتكار والتطوير المهني الأستاذ الدكتور أنيس منصور، وممثلة STEAM Village المهندسة بنان البنا، وأصحاب الاختصاص، وأولياء أمور الطلبة، عرضًا توثيقيًا استعرض أبرز محطات النادي ومخرجاته.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور منصور أهمية رعاية الطاقات الشابة، مضيفًا أن احتضان الموهبة في مراحلها المبكرة، وإتاحة مساحات حقيقية للتعلّم والتجريب والابتكار، كفيل بتحويل الطاقات الكامنة إلى كفاءات قادرة على إحداث أثر ملموس في محيطها.

واختُتمت فعاليات النادي بتكريم الطلبة المشاركين وتسليمهم شهادات التخرج.