الأردن.. مكافحة المخدرات تضبط 117 قضية كريستال خلال أسبوع

خبرني - أكّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وخلال الأسبوع الثالث من حملتهم المشددة ضد مادة الكريستال القاتلة تعاملوا مع 117 قضية في مختلف محافظات المملكة من بينها 26 قضية للاتجار والترويج لمادة الكريستال القاتلة، أُلقي القبض خلالها على 41 شخصاً تورّطوا بتلك القضايا، فيما أُلقي القبض في باقي القضايا على 91 متعاطياً لمادة الكريستال وضُبطت بحوزة المقبوض عليهم كمّيات متفرّقة من تلك المادة.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ الحملة مستمرة وبكل حزم دون أي تهاون حتى تحقّق أهدافها بنشر الوعي ضد تلك المادة وملاحقة كل مَن يحاول التعامل مع تلك المادة التي تسبب الموت لمتعاطيها أو ارتكابه لجرائم بشعة تهدد المجتمع وسلامة أفراده.

مهيباً بالجميع مجدداً، القيام بواجبهم الإنساني والاجتماعي وعدم التردّد بالإبلاغ عن أية معلومات حول أي شخص أو أيّة معلومة حول تلك المادة القاتلة عبر هاتف الطوارئ الموحد ٩١١ ، حيث سيتم التعامل معها بمنتهى السّرية والجدّية.