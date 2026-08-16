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الأردن .. تركيب 300 كاميرا لرصد مخالفات إلقاء النفايات

  • 16 أغسطس 2026
  • 12:57
الأردن تركيب 300 كاميرا لرصد مخالفات إلقاء النفايات

أظهرت بيانات برنامج التحديث التنفيذي الثاني (2026-2029) تسجيل 42,078 مخالفة للإلقاء العشوائي للنفايات، بالتزامن مع تركيب 300 كاميرا متحركة للتسجيل والرصد في إطار جهود تعزيز الرقابة على إدارة النفايات والحد من الممارسات المخالفة في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي الإجراءات ضمن محور "بيئة مستدامة" في رؤية التحديث الاقتصادي، التي تتضمن كذلك توسيع برامج فرز النفايات من المصدر، إذ تشير البيانات إلى فرز نحو 1,390 طنا ضمن برامج إدارة النفايات والفرز من المصدر.

كما تشمل المبادرات افتتاح مركز الاقتصاد الأزرق للابتكار في العقبة، بهدف دعم ريادة الأعمال والاستثمار المستدام في القطاعات البحرية، في إطار توجهات المملكة لتعزيز الاستدامة البيئية وتطوير الاقتصاد الأخضر.

 

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