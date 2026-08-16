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تونسيات يحتفلن بمرور 70 عام علي قانون حظر تعدد الزوجات

  • 16 أغسطس 2026
  • 12:51
تونسيات يحتفلن بمرور 70 عام علي قانون حظر تعدد الزوجات

خبرني - احتفلت نساء التونسيات بمرور 70 عامًا على قانون حظر تعدد الزوجات في تونس، بالتزامن مع العيد الوطني للمرأة . 
والقانون صدر عام 1956 وبموجبه تم حظر تعدد الزوجات في تونس
وينص الفصل 18 من قانون الأحوال الشخصية على منع تعدد الزوجات، مع فرض عقوبات على المخالفين، 
وتفاعلت نساء مصريات مع الاحتفالات التونسية وكتبت احداهن : "يا بخت التونسيات وعقبال حظر تعدد الزوجات عندنا في مصر"
بينما كتب الكاتب إسماعيل حسني علي التواصل الاجتماعي : تونس تحتفل ب ٧٠ سنة حظر لتعدد الزوجات .. متى يفيق السادة الأزهر الشريف ويخرجوا بنا من ظلام القرون الوسطى إلى نور الحداثة والرقي والتحضر؟
 

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