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الزبن يهاجم حكومة حسان.. ومشادات تحت قبة البرلمان

  • 16 أغسطس 2026
  • 12:39
الزبن يهاجم حكومة حسان ومشادات تحت قبة البرلمان

خبرني - هاجم النائب سليمان الزبن حكومة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، معتبراً أنها أصبحت "عبئاً على الدولة الأردنية"، وأن رئيس الوزراء "لم يحرك ساكناً".

وجاءت تصريحات الزبن خلال مداخلة تحت قبة البرلمان، طالب فيها بمعالجة عدد من القضايا المتعلقة بمناطق البادية، قبل أن يقطع رئيس مجلس النواب مازن القاضي الصوت عنه، مؤكداً أن "الرسالة وصلت"، وسط جلبة داخل المجلس.

وطالب الزبن رئيس الوزراء بالتدخل لمعالجة تصنيف المدارس ذات الظروف الخاصة في مناطق البادية الوسطى والشمالية والجنوبية، كما دعا إلى توجيه وزير الزراعة لمعالجة آلية تقييم مربي الثروة الحيوانية، في ظل ما وصفه بمعاناتهم من آلية التقييم ووجود ممارسات غير سليمة من بعض لجان التقييم، خصوصاً في البادية الشمالية.

وعقب انتهاء مداخلة الزبن، دار حديث جانبي داخل المجلس تطور إلى صراخ ومشادات كلامية تحت القبة.

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