أمانة عمان تستكمل بيانات أطوال الطرق لتعزيز مرتبة الأردن في مؤشر ليجاتوم للازدهار

خبرني أعلنت أمانة عمان الكبرى عن استكمالها عملية احتساب أطوال الطرق الواقعة ضمن حدود العاصمة عمان، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز موقع الأردن في مؤشر ليجاتوم للازدهار.

وبيّنت الأمانة أن مديرية الطرق قامت بتشكيل لجان متخصصة وعقد ورش عمل مكثفة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات المعنية، وتم تزويد دائرة الإحصاءات العامة ببيانات دقيقة حول أطوال الطرق داخل العاصمة، حيث أُدرجت هذه البيانات ضمن جدول تجميعي شامل أُعد بالتنسيق مع وزارة الأشغال والإسكان ووزارة الإدارة المحلية، بهدف احتساب مؤشر كثافة الطرق وفق المنهجية الدولية المعتمدة وإدراجه في الكتاب الإحصائي السنوي للمملكة.

وأكدت الأمانة أن هذا الإنجاز يعكس التزامها بدعم الجهود الحكومية في تطوير البنية التحتية وتعزيز جودة البيانات الوطنية، بما يسهم في تحسين صورة الأردن دولياً ورفع مستوى تنافسيته في المؤشرات العالمية.

و اوضحت الامانة ان هذه الجهود أثمرت في تحسين مرتبة الأردن في المؤشر العالمي للازدهار ليجاتوم، من خلال تحسين مؤشر كثافة الطرق في عمان، فقد عملت الأمانة على تنظيم المدينة ضمن خطة نمو طويلة الأجل، كان آخرها خطة نمو عمان 2025 وعكسها تنظيمياً على ارض الواقع وتحسين وزيادة شبكات الطرق من خلال تنفيذ مشاريع تطوير شبكات الطرق بالخطة الاستراتيجية للأعوام

2022-2026 و توثيقها و تحديثها على نظام المعلومات الجغرافي GIS ، حيث وفرت الامانة بيانات دقيقة لاحتساب المؤشر ، فقد بلغ مؤشر كثافة الطرق لمدينة عمان 8.2 كيلو متر طولي لكل 1 كيلومتر مربع من مساحة مدينة عمان لعام 2025، كما بلغ اطول الشوارع المعبدة 6522 كيلو متر من مساحة مدينة عمان البالغة 800 كيلو متر مربع .

ويشار إلى ان مؤشر كثافة الطرق هو معيار هندسي واقتصادي يقيس مدى توفر شبكة الطرق وحجم امتدادها في منطقة جغرافية معينة، ويُحسب عادة بقسمة الطول الإجمالي للطرق على مساحة الإقليم أو على عدد سكانه لتقييم كفاءة البنية التحتية للمدن والمناطق الحضرية

ويعد مؤشر كثافة الطرق أحد المؤشرات التي تقيس مدى ازدهار المدن ضمن المؤشر العالمي ليجاتوم للازدهار.

