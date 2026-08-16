الاسم الأكثر تفضيلا للبنات في أوروبا

خبرني - كشفت وكالة "نوفوستي" أن اسم "صوفيا" الشائع في روسيا هو أيضا الخيار الأول للآباء عند تسمية مواليدهم الإناث بمعظم الدول الأوروبية.

أظهرت إحصاءات رسمية أن اسم "صوفيا" يواصل هيمنته على قوائم الأسماء الأكثر شيوعاً للمواليد الإناث في أوروبا، متصدراً الترتيب في إيطاليا وبولندا وإسبانيا ودول البلطيق، بينما يسجل قفزات ملحوظة في فرنسا وبريطانيا، ليؤكد مكانته كظاهرة قارية عابرة للحدود.

في ألمانيا، تحتفل "صوفيا" بثلاثة عقود من الهيمنة، إذ انطلقت من أراضي الشرق قبل 30 عاماً، واجتاحت الغرب بحلول 1997، ولم تبرح منصات التتويج منذ ذلك الحين، متصدرة الترتيب للعام الثالث تواليًا منذ 2023.

وفي إيطاليا: 4,636 مولودة باسم "صوفيا" عام 2024 (2.59%)، مع تراجع نسبي عن ذروة 2010 و2016.

بولندا: 5 آلاف مولودة (5%) في 2025، في صدارة القائمة.

سلوفاكيا والتشيك: الأول منذ 2022، والثالث في التشيك (بعد اسم فيكتوريا).

دول البلطيق: يتأرجح بين الصدارة والوصافة في ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا.

إسبانيا: يتصدر بـ3,300 مولودة، متقدماً على لوسيا ومارتينا.

النمسا: الخامس خلف إيما وإيميليا وماريا وميا.

فرنسا: قفزة من 44 إلى 29 بـ1,500 مولودة.

بريطانيا: ضمن العشرين الأوائل، بصيغتي Sofia وSophia

يُعزى هذا الانتشار القاري إلى جاذبية الاسم الذي يحمل دلالة "الحكمة وهو مأخوذ من الكلمة اليونانية (σοφία)، إضافة إلى مرونته الصوتية التي تجعله مقبولاً في معظم اللغات الأوروبية، ما جعله خياراً عابراً للحدود في زمن يبحث فيه الآباء عن أسماء كلاسيكية بلمسة عصرية.