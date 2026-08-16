نساء مأدبا يحوّلن التدريب المناخي إلى مبادرات تصنع الأثر

خبرني - من بين 50 امرأة في محافظة مأدبا شاركن في دورة "النساء الرائدات في مجال التكيف مع تغير المناخ"، برزت قصص نساء لم تتوقف إستفادتهن من التدريب عند إكتساب المعرفة، بل بدأن بتوظيف ما تعلمنه في مبادرات وأعمال يمكن أن تترك أثرًا في مجتمعاتهن المحلية.



وتأتي قصتا المهندسة إسراء الشخاترة ونادين حابس الخوالدة كنموذجين على هذا الأثر، إذ كانتا من ضمن النساء اللواتي شاركن في الدورة التدريبية التي نُفذت في محافظة مادبا، في إطار مشروع «بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الآردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة»، الذي تنفذه منظمة الآغذية و الزراعة (الفاو) والممول من صندوق المناخ الأخضر .(GCF)



خبرني - خلال جلسات التدريب، تناولت المهندسة إسراء الشخاترة عددًا من الممارسات الزراعية التي يمكن أن تسهم في تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، ومن بينها صناعة الكومبوست، أو السماد العضوي، باستخدام مخلفات الطعام المنزلية والمخلفات الحيوانية والقش.

وكانت إسراء إحدى المدربات الثماني اللواتي تلقين تدريبًا متخصصًا العام الماضي ضمن المشروع، لتأهيلهن كمدربات ورائدات في مجال التكيف مع تغير المناخ.

وتوضح إسراء أن الكومبوست يساعد على تحسين خصائص التربة وزيادة قدرتها على الاحتفاظ بالمياه، الأمر الذي يمكن أن يسهم في ترشيد استهلاك المياه وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية.

ولاحظت إسراء اهتمامًا كبيرًا من المتدربات بالموضوع، خاصة أن عددًا كبيرًا منهن يمتلكن مشاريع أو أنشطة زراعية.



ومن هنا، تحولت المناقشة إلى فكرة عملية تتمثل في إعداد دراسة جدوى لإنشاء معمل لإنتاج الكومبوست في محافظة مادبا، تشمل إعداد خطة المشروع وحساب تكاليفه ودراسة جدواه وربحيته، وهي موضوعات تم تناولها ضمن المادة التدريبية.



وللبدء بخطوات عملية، تم عرض فكرة المشروع على النائب سامر الآزايده، الذي أبدى اهتمامًا بالفكرة واستعداده للمساعدة في إيصال المقترح إلى الجهات المانحة ووزارتي الزراعة والبيئة.



و تحولت إحدى الأفكار التي طُرحت خلال التدريب إلى مقترح لمشروع يمكن أن يجمع بين الاستفادة من المخلفات العضوية، وتحسين خصوبة التربة، وترشيد استخدام المياه، ودعم الأنشطة الزراعية في المحافظة.



نادين.. عندما تتحول المعرفة المناخية إلى كتاب للأطفال



أما نادين حابس الخوالدة، فقد وجدت طريقة مختلفة لتوظيف المعرفة التي اكتسبتها خلال التدريب، من خلال عملها في مجال إعداد المحتوى التعليمي للأطفال.



شاركت نادين في دورة النساء "الرائدات في مجال التكيف مع تغير المناخ" وكانت قد شاركت في إعداد كتاب تعليمي للأطفال يهدف إلى تعليمهم القراءة والكتابة، من تأليف مؤيد حسين، حيث تولت تدقيق الكتاب وتصميمه.



وبعد مشاركتها في الدورة، تباحثت مع المدربة إسراء المصري في إمكانية إضافة محتوى يتناول موضوعات مرتبطة بالمناخ والزراعة، فوجدت فرصة لنقل المعرفة التي اكتسبتها خلال التدريب إلى الأطفال والأسر من خلال الكتاب.



وأضيف إلى الكتاب نص بعنوان «الزراعة أساس الحياة»، ونص آخر بعنوان «تغير المناخ»، فيما يجري إعداد نص جديد بعنوان «سر الحديقة الخضراء»، يركز على أهمية ترشيد استهلاك المياه.

وتقول نادين" إن مشاركتها في الدورة لم تضف إلى معرفتها فحسب، بل ساعدتها على توظيف هذه المعرفة في عملها ونقلها إلى فئة أوسع من المجتمع".

و تمت طباعة الكتاب وبيعه، وتأمل نادين أن يسهم في زيادة وعي الأطفال والأمهات بأهمية الزراعة، ومواجهة تغير المناخ، والحفاظ على المياه.



وتأتي هذه القصص ضمن المرحلة الأولى من نشاط يهدف إلى إنشاء كادر نسائي مكوّن من 400 امرأة رائدة في مجال التكيف مع تغير المناخ في المحافظات الأربع المستهدفة في مشروع "بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الآردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة": مادبا، والكرك، والطفيلة، ومعان.

وقد تم في المرحلة الأولى تدريب 200 امرأة، من بينهن 50 امرأة في محافظة مادبا، إلى جانب 52 في الكرك، و50 في الطفيلة، و48 في معان، ضمن برنامج تدريبي امتد على مدار 30 يومًا تدريبيًا خلال شهرين، بالاعتماد على مواد تدريبية متخصصة تم تطويرها للمشروع.



وتعكس تجربة إسراء ونادين ما يمكن أن يحدث عندما تتحول المعرفة التي تكتسبها النساء خلال التدريب إلى ممارسة عملية.