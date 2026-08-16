البنك العربي يواصل رعايته البلاتينية لمهرجان الأردن للعلوم والفنون

خبرني - واصل البنك العربي رعايته البلاتينية للنسخة العاشرة من مهرجان الأردن للعلوم والفنون، والذي ينظّمه متحف الأطفال سنويًا قبيل انطلاق العام الدراسي، بهدف تهيئة الأطفال للعودة إلى مقاعد الدراسة وتعزيز شغفهم بالمعرفة والتعلّم. ويستهدف المهرجان الأطفال من عمر 4 إلى 12 عامًا وعائلاتهم، اذ أتاح على مدار ثلاثة أيام فرصًا لاستكشاف عالم العلوم والفنون والتكنولوجيا والأدب من خلال تجارب تفاعلية تجمع بين التعلّم والمرح.

واستقطب المهرجان أكثر من 6000 زائر من الأطفال والعائلات، ما يعكس مكانته كأحد أبرز الفعاليات التعليمية التي تترقبها الأسر. وتضمّن البرنامج أكثر من 40 نشاطاً وورشة وعرضاً ثقافياً وعلمياً، صُممّت لتمنح الأطفال فرصاً متنوعة للتجربة والاستكشاف والتعلّم بطريقة تفاعلية ومشوّقة. وتنوعت الأنشطة بين ورش وتجارب علمية، وأنشطة في التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب الفنون والأدب، فضلاً عن العروض العلمية الحية التي بسّطت المفاهيم العلمية وقدمتها للأطفال بأسلوب ممتع.

كما شكّل المهرجان منصة لعشرات مقدمي المحتوى التعليمي، الذين اجتمعوا في مكان واحد لتقديم تجاربهم وأفكارهم ومحتواهم التعليمي للأطفال والعائلات، ما أسهم في إثراء تجربة الزوار وفتح آفاق جديدة أمام الأطفال للتعرّف على مجالات واهتمامات متعددة، واكتشاف ما يثير فضولهم بأنفسهم، ضمن أجواء تمزج بين اللعب والتعلّم. كما تضمّن البرنامج فعاليات فنية وأدبية متنوعة، من أبرزها العرض المسرحي "مغامرة بين صفحات الكتب"، الذي قُدّم بالتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية.

ويأتي دعم البنك العربي لهذا المهرجان ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية "معاً"، الذي يهدف لدعم عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التعليم، بما يتوافق مع حرصه على تمكين الأطفال والشباب وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل. وفي هذا السياق، يواصل البنك العربي دعمه لبرنامج "التواصل مع المجتمع" في متحف الأطفال، الذي يقدّم على مدار العام مجموعة متنوعة من البرامج والفعاليات التعليمية، التي تفتح أمام الأطفال آفاقاً رحبة للتعلّم والإبداع، وتمنحهم مساحة لاكتشاف شغفهم وتنمية قدراتهم من خلال التجربة.