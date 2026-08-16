جامعة الزيتونة الأردنية تحرز المركز الثالث في بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية للكاراتيه

خبرني - حقق منتخب جامعة الزيتونة الأردنية إنجازًا رياضيًا مميزًا بإحرازه المركز الثالث في بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية للكاراتيه، التي شهدت منافسات قوية ومشاركة واسعة من طلبة الجامعات الأردنية.

وجاء تحقيق هذا الإنجاز بعد فوز منتخب الجامعة على فريق جامعة البلقاء التطبيقية، وتأهله إلى الدور قبل النهائي، حيث قدم لاعبو جامعة الزيتونة الأردنية أداءً قويًا ومتميزًا أمام فريق جامعة عمّان الأهلية، بطل البطولة، في منافسة عكست المستوى الفني والبدني المتقدم الذي يتمتع به لاعبو الجامعة.

ومثّل جامعة الزيتونة الأردنية في البطولة كل من حمزة علاء العبادي، من تخصص هندسة البرمجيات، ومحمد عاطف نظمي، من تخصص الأمن السيبراني، وليث بهاء نظمي، من تخصص الذكاء الاصطناعي، وأحمد رائد الشلالفة، من كلية العلاج الطبيعي، وريان منير مطاوع، ومحمد عمر عبد العزيز حيمور، من كلية التمريض، وهيثم كمال أبو صافية، من كلية الهندسة.

وعلى المستوى الفردي، واصل لاعبو الجامعة تألقهم في منافسات البطولة، حيث أحرز اللاعب حمزة ماهر الكردي، من كلية الهندسة، المركز الثالث في مسابقة القتال الفردي لوزن تحت 84 كغم، بعد فوزه على أحد لاعبي الجامعة الأردنية، ليؤكد حضوره المتميز ويعزز حصيلة الجامعة من الإنجازات الرياضية.

وفي ختام البطولة، جرى تتويج الفرق واللاعبين الفائزين بالمراكز الأولى، بمشاركة فرق من جامعات عمّان الأهلية، والهاشمية، والزيتونة الأردنية، والجامعة الأردنية، وسط أجواء اتسمت بالتنافس الرياضي وروح التعاون بين الجامعات الأردنية.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا لاهتمام جامعة الزيتونة الأردنية بالرياضة الجامعية، وحرصها على دعم طلبتها الموهوبين وتشجيعهم على المشاركة في مختلف البطولات الرياضية، بما يسهم في صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم، وتعزيز حضور الجامعة وتميزها في المحافل الرياضية والشبابية على المستويين المحلي والعربي.