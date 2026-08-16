فريقان من طلبة كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية يحصدان المركز الأول في مسابقة الملصقات العلمية الريادية بالجامعة الألماني

حقق فريقان من طلبة كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية إنجازًا علميًا وبحثيًا متميزًا، بحصولهما على المركز الأول في مسابقة الملصقات العلمية الريادية، ضمن فعاليات مؤتمر البحث والابتكار الذي أقامته الجامعة الألمانية الأردنية، وذلك في محورين مختلفين، في إنجاز يعكس مستوى الإبداع والتميز الذي يتمتع به طلبة الجامعة في مجالات البحث العلمي والابتكار الصيدلاني.

وحصل المشروع الأول على المركز الأول ضمن محور الابتكار في عمليات التصنيع الصيدلاني والكيميائي، بمشاركة الطلبة منار غوشة، وعبدالباري إدريس، ومُثنى العزة، وبإشراف الدكتور حكم عقباني، بعد تقديم مشروع بحثي عكس قدرة الطلبة على توظيف المعرفة العلمية في تطوير حلول مبتكرة في مجال التصنيع الصيدلاني والكيميائي.

كما حصد المشروع الثاني المركز الأول ضمن محور تطوير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المبتكرة، بمشاركة الطالبتين سارة المكاوي ونور البلبيسي، وبإشراف الدكتورة رزان أبو عساف، حيث قدم الفريق مشروعًا يعكس توظيف البحث العلمي والابتكار في تطوير أفكار واعدة في مجال الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.

وأعرب عميد كلية الصيدلة، الأستاذ الدكتور علاء الحسبان، عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي حققه طلبة الكلية، مؤكدًا أن حصول فريقين من طلبة كلية الصيدلة على المركز الأول في محورين مختلفين يجسد المستوى المتقدم الذي وصل إليه الطلبة في مجالات البحث العلمي والابتكار والريادة، ويؤكد قدرة الكلية على توفير بيئة أكاديمية محفزة تدعم الإبداع والبحث والتطوير.

وأشاد الحسبان بجهود الطلبة والمشرفين الأكاديميين، مثمنًا دورهم في تحويل الأفكار العلمية إلى مشاريع بحثية وابتكارية قابلة للتطوير والتطبيق، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تمثل ثمرة للجهود الأكاديمية والبحثية التي تبذلها الكلية في إعداد طلبة يمتلكون المعرفة والمهارات والقدرة على المنافسة في المحافل العلمية المتخصصة.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد حضور جامعة الزيتونة الأردنية وكلية الصيدلة في مجال البحث والابتكار، ويجسد قدرة طلبتها على تحويل الأفكار العلمية إلى مشاريع واعدة، والمنافسة بجدارة في الفعاليات والمحافل العلمية والريادية، بما يسهم في تعزيز ثقافة الابتكار والتميز والبحث العلمي لدى الطلبة.