الأردن.. أسماء أوائل «الشامل» 2026

خبرني - أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية والأخيرة لعام 2026، حيث بلغت نسبة النجاح العامة في الامتحان 72.9 بالمئة.

وتاليا اسماء الطلبة الأوائل:

- راشد خالد فالح الحنيطي بمعدل 93.1 بالمئة في تخصص الفقه الحنفي

- رانيا عادل حافظ مهداوي بمعدل 92.2 بالمئة في تخصص القياس والتشخيص لاضطرابات التوحد

- أحمد فتحي محمد سالم بمعدل 88.7 بالمئة في تخصص أمن المعلومات والشبكات.

- حسام حسن محمد الزيادنة تخصص تكنولوجيا التصنيع الغذائي بمعدل 88.2 بالمئة

- عائشة منصور حسن الجمل تخصص إدارة الأعمال بمعدل 87.4 بالمئة

- روند محمد طه عبد الهادي تخصص التصميم الجرافيكي بمعدل 86 بالمئة

- لينا سفيان يوسف برجوس تخصص اللغة الإنجليزية التطبيقية بمعدل 84.1 بالمئة

- يامن أمجد محمد داود تخصص فنون الطهي بمعدل 80.6 بالمئة

- عبد الرحمن يحيى أحمد السوالقة تخصص الصحة والسلامة والبيئة المهنية بمعدل 80.4 بالمئة

- محمد عثمان عبد العزيز محمد تخصص التربية البدنية والصحية بمعدل 79.9 بالمئة