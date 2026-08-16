%72.9 نسبة النجاح في الشامل للدورة الصيفية والأخيرة

خبرني - أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية، الأحد، نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية والأخيرة لعام 2026، حيث بلغت نسبة النجاح العامة في الامتحان 72.9 بالمئة.

وبلغ عدد المشتركين في الامتحان 2605 طلاب وطالبات، تقدم منهم للامتحان بورقة واحدة على الأقل 2591 طالباً وطالبة، فيما تغيب 14 طالباً وطالبة عن الامتحان بجميع أوراقه.

وشملت الدورة 107 تخصصات أكاديمية وتطبيقية، أشرفت عليها 52 كلية جامعية وجامعية متوسطة، فيما استكمل 1899 طالباً وطالبة متطلبات النجاح.

وبحسب صفة التقدم، سجل الطلبة المتقدمون لرفع المعدل أعلى نسبة نجاح بلغت 92.7 بالمئة، تلاهم الطلبة المنتظمون بنسبة 79.1 بالمئة، ثم فئة مستنفدي الحق بنسبة 72.8 بالمئة، والمعيدين بنسبة 66.8 بالمئة، فيما بلغت نسبة النجاح لفئة مستنفدي الحق/معيد 61.4 بالمئة.

وعلى مستوى أوراق الامتحان، بلغت نسبة النجاح في الورقة الأولى 96.6 بالمئة، وفي الورقة الثانية 94.8 بالمئة، وفي الورقة الرابعة 90.3 بالمئة، فيما سجلت الورقة الثالثة أدنى نسبة نجاح بلغت 75.7 بالمئة.

وفي قائمة الأوائل على مستوى البرامج الدراسية، تصدرت الطالبة عروب محمد عوض الليمون، من الكلية الجامعية للمهن الطبية المساعدة في الكرك، بمعدل 99.6 بالمئة في تخصص القبالة، تلاها الطالب إلياس محمد سليمان اللوباني، من كلية الشريف ناصر بن جميل للقيادة والسيطرة والاتصالات، بمعدل 99.1 بالمئة في تخصص الاتصالات وشبكات الحاسوب.

وجاء الطالب راشد خالد فالح الحنيطي بمعدل 93.1 بالمئة في تخصص الفقه الحنفي، ورانيا عادل حافظ مهداوي بمعدل 92.2 بالمئة في تخصص القياس والتشخيص لاضطرابات التوحد، وأحمد فتحي محمد سالم بمعدل 88.7 بالمئة في تخصص أمن المعلومات والشبكات.

كما تصدر حسام حسن محمد الزيادنة تخصص تكنولوجيا التصنيع الغذائي بمعدل 88.2 بالمئة، وعائشة منصور حسن الجمل تخصص إدارة الأعمال بمعدل 87.4 بالمئة، وروند محمد طه عبد الهادي تخصص التصميم الجرافيكي بمعدل 86 بالمئة، ولينا سفيان يوسف برجوس تخصص اللغة الإنجليزية التطبيقية بمعدل 84.1 بالمئة.

وتصدر يامن أمجد محمد داود تخصص فنون الطهي بمعدل 80.6 بالمئة، وعبد الرحمن يحيى أحمد السوالقة تخصص الصحة والسلامة والبيئة المهنية بمعدل 80.4 بالمئة، ومحمد عثمان عبد العزيز محمد تخصص التربية البدنية والصحية بمعدل 79.9 بالمئة.