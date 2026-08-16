"صندوق حماية البيئة" يوافق على دعم حزمة من المشاريع البيئية والتنموية

خبرني - وافق مجلس إدارة صندوق حماية البيئة، خلال اجتماع عقد في وزارة البيئة برئاسة وزير البيئة أيمن سليمان، على تقديم الدعم لحزمة من المشاريع البيئية والتنموية التي تسهم في حماية البيئة واستدامة مواردها، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تحقيق التنمية البيئية المستدامة.

وفي إطار دورة مشاريع صندوق حماية البيئة التي تستهدف تمكين الشباب والمرأة في المناطق الريفية، ودعم المشاريع الإنتاجية ذات البعد البيئي، وتعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على النظم البيئية، وتنفيذ مشاريع الحصاد المائي وزيادة الرقعة الخضراء، وافق المجلس على دعم عدد من المشاريع المقدمة من مؤسسات المجتمع المحلي والتي شملت جمعية ينابيع البترا البيئية لتنفيذ مشروع "بيت البسكوت البتراوي، وجمعية سيدات بصمة الخير التعاونية لتنفيذ مشروع "آبار الحصاد المائي وإنشاء الحاكورات المنزلية"، وجمعية همة نساء البلقاء الخيرية لتنفيذ مشروع "خريطة وقماش"، وجمعية البيئة الأردنية لتنفيذ مشروع "تمكين المشاركة المجتمعية الريفية في تحقيق العدالة البيئية"، والجمعية التعاونية أيادي البادية الزراعية لتنفيذ مشروع "تجفيف الخضار والفواكه باستخدام الطاقة المتجددة".

كما وافق المجلس على تقديم الدعم لتنفيذ عدد من المشاريع الهادفة إلى إعادة تأهيل وتطوير المحميات والمواقع الطبيعية، بما يشمل محمية اليرموك، محمية الموجب، واحات الأزرق المائية، محمية ضانا وبركة العرائس، بما يعزز حماية التنوع الحيوي ويدعم استدامة هذه المواقع ورفع كفاءتها.

ووافق المجلس على دعم مشروع إعادة تأهيل وتشغيل مشروع الموجب الزراعي وتحويله إلى نموذج وطني متقدم في مجال الزراعة الحديثة، إلى جانب إنشاء أكاديمية زراعية تطبيقية متخصصة في الزراعات غير التقليدية، بهدف توفير التدريب والتأهيل العملي للشباب على أساليب الزراعة المبتكرة والصديقة للبيئة، وتعزيز فرص تمكينهم ودخولهم إلى سوق العمل.

وقرر المجلس دعم إنشاء حديقة بيئية في مدينة الحجاج (الواحة) بمحافظة معان، إضافة إلى إنشاء حديقة بيئية في كلية العقبة الجامعية، بما يسهم في توفير مساحات خضراء وتعزيز الوعي والممارسات البيئية لدى المجتمعات المحلية.

كما وافق المجلس على دعم مشروع يهدف إلى إنتاج مقاعد للتنزه وحاويات للنفايات من مواد بلاستيكية معاد تدويرها، وتوزيعها في الحدائق والمتنزهات العامة، بما يشجع على إعادة تدوير النفايات، ويدعم الصناعات والابتكارات القائمة على الاقتصاد الدائري ويعزز الاستخدام المستدام للموارد.

وأكدت وزارة البيئة أن دعم هذه المشاريع يأتي في إطار توجهات صندوق حماية البيئة نحو تمويل المبادرات والمشاريع التي تحقق أثرا بيئيا وتنمويا مستداما، وتدعم المجتمعات المحلية، وتوفر فرصا للشباب والمرأة، وتسهم في حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

وأعلنت الوزارة أنها تعتزم فتح باب استقبال طلبات الدعم لدورة مشاريع صندوق حماية البيئة لعام 2027 خلال الربع الأخير من العام الحالي، على أن يُعلن عن شروط ومعايير التقديم وآليات الاستفادة من الدعم والتفاصيل المتعلقة بالدورة في حينه.