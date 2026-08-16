المناصير للزيوت والمحروقات تحصل على سبع موافقات مبدئية لإنشاء وتشغيل محطات تزويد المركبات بالغاز الطبيعي المضغوط

خبرني - في خطوة تعكس التزامها بدعم التحول نحو مصادر الطاقة أكثر كفاءة واستدامة، أعلنت شركة المناصير للزيوت والمحروقات حصولها على سبع موافقات مبدئية لإنشاء وتشغيل محطات لتزويد المركبات بالغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في عدد من المواقع داخل المملكة، على أن يتم تشغيلها تباعاً خلال الفترة المقبلة بعد استكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى توسيع حلول الطاقة البديلة، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة، وخفض كلف التشغيل، وتعزيز استخدام الوقود الأنظف في قطاع النقل.

كما أكدت الشركة أنها استكملت تجهيز صهاريج متخصصة لنقل الغاز الطبيعي المضغوط من حقل الريشة إلى محطات التزويد، وفق أعلى معايير السلامة والجودة، بما يضمن استمرارية التزويد وكفاءة العمليات التشغيلية.

وأوضحت المناصير للزيوت والمحروقات أن مشروع محطات الغاز الطبيعي المضغوط يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية لقطاع الطاقة في الأردن، وسيسهم في توفير خيار اقتصادي وبيئي لأصحاب المركبات، من خلال الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود بديل يتميز بانخفاض الانبعاثات وتقليل تكاليف التشغيل مقارنة بالوقود التقليدي.

وأكدت الشركة استمرارها في الاستثمار في مشاريع الطاقة الحديثة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلي، بما ينسجم مع رؤيتها في تقديم حلول طاقة متكاملة ومستدامة، وتعزيز مكانتها كشريك رئيسي في دعم قطاع الطاقة والنقل في المملكة.

