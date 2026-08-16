خدمة جديدة من الضمان الاجتماعي بالأردن

خبرني - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تطبيقها إجراءات جديدة للتحقق من التزام شركات تقديم خدمات الأمن والحماية بشمول العاملين لديها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وأشارت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، الأحد، إلى أنها ستنفذ خلال الأسبوع الحالي حملة رقابية واسعة تستهدف شركات تقديم خدمات الأمن والحماية، إضافة إلى حملات تفتيشية على المواقع التي تستعين بخدمات هذه الشركات، وذلك استنادا إلى البيانات الكاملة المتوفرة لدى الجهات المعنية بترخيصها.

وأهابت المؤسسة بجميع المؤسسات والشركات المتعاقدة مع شركات الأمن والحماية بضرورة تزويدها بنسخ عن العقود المبرمة معها، متضمنة أسماء العاملين فيها وأجورهم، وذلك خلال الأسبوع الحالي، تلافياً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مبيّنة أن الغرامات المالية المترتبة على ذلك قد تصل إلى (500) دينار عن كل عامل لم يتم شموله بأحكام القانون.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الإجراءات لن تقتصر على شركات الأمن والحماية، وإنما تمتدّ لتشمل المؤسسات والشركات المتعاقدة معها والمستفيدة من خدماتها.