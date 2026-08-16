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ما حقيقة العثور على دفائن ذهبية داخل مغارة في أبو علندا؟

  • 16 أغسطس 2026
  • 10:17
ما حقيقة العثور على دفائن ذهبية داخل مغارة في أبو علندا

خبرني - نفى مصدر في دائرة الآثار العامة الأنباء المتداولة حول العثور على دفائن ذهبية أو أثرية داخل مغارة في منطقة أبو علندا والجمرك بالعاصمة عمّان.

وقال المصدر لـ"خبرني" إن المغارة اكتُشفت خلال أعمال تنظيف نفذتها أمانة عمّان في جزء من قطعة أرض، ليتبين أنها مدفن روماني قديم سبق أن تعرض للنبش، وكان ممتلئاً بالنفايات.

وحذّر المصدر من العبث بالمدافن والمواقع الأثرية، لما قد يسببه ذلك من تدمير للمواد والشواهد التي تسهم في توثيق تاريخ الأردن وسرديته الحضارية.

وأوضح أن الموقع مكشوف ومحدد لدى مديرية آثار العاصمة، مشيراً إلى أنه سيجري توثيقه بالكامل وإغلاقه حفاظاً على الموقع والسلامة العامة، ومنعاً لسقوط الأشخاص داخله أو تعرضهم للخطر.

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