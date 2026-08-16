ضجة على السوشيال ميديا بعد تداول فيديو لدكتور فود وهو يعتدي على زوجته الحامل شروق (فيديو)

خبرني - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه صانع المحتوى اللبناني جورج حنا ديب، المعروف بلقب دكتور فود، وهو يعتدي بالضرب على زوجته شروق الشلواطي.

وظهرت على شروق في الفيديو، الذي يبدو أن كاميرا مراقبة في الشارع وثقته، ملامح الحمل، حيث بدأت مناوشات كلامية بين الزوجين انتهت بضرب دكتور فود لشروق وجرها من شعرها، مما أثار موجة غضب واسعة بين متابعيهما وجدد التساؤلات حول طبيعة علاقتهما الحقيقية وخلفيات الانفصال.

وأثار الثنائي الشهير مؤخرا ضجة كبرى بعد إعلان شروق طلاقها من دكتور فود وتجهيز حفل كبير للاحتفال بتلك المناسبة يوم 26 أغسطس، الأمر الذي أثار غضب صانع المحتوى اللبناني، ودفعه لتهديد الأشخاص الذين يعتزمون المشاركة في الحفل.



يأتي كل هذا في وقت لا يزال فيه دكتور فود يواجه مصيرا قضائيا ثقيلا، إذ سبق أن أصدرت محكمة جنايات جبل لبنان حكما غيابيا بحقه يقضي بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه 120 مليون ليرة لبنانية، بعد إدانته بموجب المادة 150 من قانون المخدرات بتهم تتعلق بتصنيع وتهريب حشيشة الكيف عبر عبوات بسكويت تحمل علامته التجارية.

وظهرت التحقيقات أن الشبكة استغلت شهرته الرقمية التي تتجاوز 5 ملايين متابع لتهريب المواد المخدرة من لبنان عبر تركيا إلى دول أخرى، مع العلم أن دكتور فود كان قد صرح سابقا بأن العلامة التجارية مقلدة، وصدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية في مايو 2024.