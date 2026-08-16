خبرني - شهدت الساحة الموسيقية العالمية صورة جديدة من الإبداع الفلسطيني في فن الراب حيث تمكن عدد من الفنانين من فرض أنفسهم على الخريطة الفنية الدولية محققين انتشارا تجاوز حدود الشرق الأوسط.

هذا الصعود اللافت جذب انتباه كبريات وسائل الإعلام العالمية، التي رصدت الظاهرة كتحول نوعي في المشهد الموسيقي.

ومن أبرز هذه الأسماء، مغني الراب "شاب جديد" (مواليد 1995 في القدس)، الذي أصبح واحدا من أبرز وجوه الهيب هوب الفلسطيني عبر سلسلة من الإصدارات الناجحة منذ 2017، بلغت ثمانية ألبومات استوديو.

أغانيه التي تعكس حياة الشباب اليومية نالت إشادة نقدية، حيث اختيرت إحدى أغانيه ضمن قائمة أعظم أغاني الهيب هوب لدى هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عام 2019، كما شارك في حملة إعلانية لعلامة أزياء بريطانية شهيرة عام 2020.

وفي المقابل، برز اسم "سانت ليفانت" (25 عاما، من القدس وغزة، ويقيم حاليا في لوس أنجلوس) الذي حقق شهرة واسعة بأغنيته الثنائية اللغة "Very Few Friends" التي تجاوزت مشاهداتها 9 ملايين على يوتيوب.

يجمع أسلوبه بين الهيب هوب والبوب والفولك، وتنوعت لغاته بين العربية والإنجليزية والفرنسية. أصدر مؤخرا ألبومه الأول "Deira" عبر شركة يونيفرسال العالمية، ويواصل جولاته الفنية التي شملت أيرلندا وبريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا.

لكن التنافس الفني احتدم بين النجمين قبل أسبوعين، حين أصدر "شاب جديد" أغنية موجّهة إلى "سانت ليفانت"، انتقد فيها توجهاته الفنية واتهمه بتغليب الجانب التجاري على الأصالة الفنية لإرضاء الجمهور الغربي.

هذا التصعيد أثار نقاشا واسعا في الأوساط الفنية حول هوية الراب الفلسطيني وعلاقته بالجمهور العالمي، خاصة في ظل الاهتمام الدولي المتزايد بهذا المشهد الموسيقي الصاعد.