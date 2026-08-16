النظام المعدل للإجازة بدون راتب يدخل حيز التنفيذ

خبرني - دخل النظام المعدل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2026 الذي شمل فقط إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بالإجازة بدون راتب للموظفين، حيّز التنفيذ، حيث نشر بعدد الجريدة الرسمية الصادر يوم الثالث عشر من آب الحالي.

وتضمن النظام أحكام الإجازة بدون راتب لموظفي القطاع العام، وأصبح نافذا مع بداية الأسبوع الحالي، ويشمل المجازين بشكل عام داخل المملكة وخارجها، فهناك من هو مجاز للدراسة أو رعاية والدين أو مرافقة زوج، ذلك أن الأحكام الجديدة أضفت مزيدا من المرونة على أحكام الإجازة بدون راتب وسهّلت على موظفي القطاع العام المجازين حاليا اتخاذ قرارات بشأن استمرارهم في هذه الإجازة أو العودة إلى العمل دون وجود ضغوطات من خلال أحكام النظام.

ودعت هيئة الخدمة والإدارة العامة مدراء الموارد البشرية والتطوير المؤسسي وموظفي القطاع العام للاطلاع على النظام والعمل بما جاء به.

وأشاد عدد كبير من موظفي القطاع العام بالنظام، وكذلك عدد من الموظفين المجازين، معتبرين أن هذه الأحكام الجديدة حسم إيجابي لموضوع الإجازة بدون راتب التي كانت تقلق كثيرين منهم، فيما أصبح هذا الأمر اليوم مرنا، ومتاحا، مقدرين للحكومة ولهيئة الخدمة والإدارة العامة الجهد الذي بذل للوصول لهذا الواقع الإيجابي.