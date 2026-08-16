إﻃﻼق أوّل ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟـﻤﻠﻜﺔ ﺟﻤﺎل ﻓﻠﺴـﻄﻴﻦ

خبرني - أعلنت منظمة ملكة جمال ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ إطلاق المسابقة الوطنية الأولى لملكة جمال فلسطين في التاريخ الحديث، وفتح باب التقديم رسمياً للمشاركة في نسخة عام 2026.

وتدعو المسابقة الفلسطينيات، المقيمات في فلسطين ومختلف دول العالم، بين 18 و35 عاماً، إلى خوض تجربة تحتفي بالهوية والثقافة والقيادة، وتمنح المرأة الفلسطينية مساحة أوسع للحضور والتأثير.

وتتولى نادين أيوب، ملكة جمال فلسطين للأعوام من 2022 إلى 2025، وأول فلسطينية تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون، قيادة النسخة الجديدة، التي تمثّل فصلاً جديداً لحضور المرأة الفلسطينية على الساحة الدولية.

وتقام المسابقة تحت شعار "جمال يتجاوز الحدود"، في رؤية تجمع بين الأناقة والثقة والهدف، وتحول اللقب إلى منصة ذات أثر يتخطى حدود المسرح.

وتقدم مسابقة ملكة جمال فلسطين 2026 رؤية متكاملة للمرأة الفلسطينية، إذ لا يقتصر التركيز على الجمال والحضور والثقة، بل يمتد إلى إبراز المواهب، ودعم الأصوات النسائية، وفتح فرص جديدة في مجالات القيادة والتمثيل الثقافي والعمل المجتمعي.

وقالت نادين أيوب: ملكة جمال فلسطين ليست مجرد لقب، بل منصة تتيح للمرأة الفلسطينية أن تكون مرئية ومسموعة ومدعومة، وأن تمثل هويتها بثقة، وتشارك مواهبها مع العالم، وتصنع أثراً يتجاوز حدود المسرح".

التقديم للمشاركة ينطلق رسمياً

وتفتح المنظمة باب التقديم أمام الفلسطينيات بين 18 و35 عاماً، المقيمات في فلسطين أو في مختلف دول العالم، لخوض تجربة متكاملة تجمع بين الإرشاد وتطوير المهارات القيادية والتمثيل الثقافي، إلى جانب الاستعداد للظهور على منصة دولية.

ومن المقرر إجراء الاختبارات النهائية في فلسطين والأردن، على أن يقام الحفل الختامي في الأردن خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2026.

نبذة عن منظمة ملكة جمال فلسطين

منظمة ملكة جمال فلسطين هي منصة عالمية للجمال والثقافة، تسعى إلى تمثيل الهوية الفلسطينية بكرامة وثقة وتميز. ومن خلال الجمع بين الجمال والثقافة والقيادة والمناصرة، تدعم المنظمة المرأة الفلسطينية لتكون راوية لقصتها، وسفيرة لهويتها، وصانعة للتغيير، حاملةً تراثها وطموحاتها إلى العالم.