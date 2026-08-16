قوات إسرائيلية تتوغل بريف القنيطرة في سورية وتنفذ حملة دهم للمنازل

خبرني - أفادت قناة الإخبارية السورية بأن قوات إسرائيلية توغلت، ليلة الأحد، في بلدة الرفيد بريف القنيطرة جنوبي سورية، ونفذت حملة دهم وتفتيش طالت عددا من المنازل.

ولم تورد القناة تفاصيل إضافية بشأن حجم القوة المتوغلة أو ما إذا أسفرت عمليات الدهم عن اعتقالات.

كما لم يتضح على الفور ما إذا كانت القوات الإسرائيلية قد انسحبت من البلدة.

ويأتي هذا التوغل في سياق استمرار خروقات تل أبيب لسيادة سورية.

وسبق أن أدان الرئيس السوري أحمد الشرع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي تقوّض أمن المنطقة بأسرها، داعيا إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها جنوبي سورية.

وتشهد مناطق جنوبي سورية، منذ أشهر، توغلات واعتداءات إسرائيلية متكررة، تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات، إلى جانب إقامة حواجز عسكرية.

وتصاعدت هذه التحركات عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، وإعلان إسرائيل انهيار اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، وسيطرتها على المنطقة السورية العازلة.