العراق يضبط 20 مليون دولار ويسترد 60 كيلوغراما من الذهب في قضية فساد

خبرني - أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، عن ضبط 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوغراما من الذهب في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، نقلا عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، قوله: "إنه بالتنسيق مع إقليم كردستان، تم ضبط مبلغ 20 مليون دولار و340 ألف دولار و200 مليون دينار عراقي، فضلا عن استرداد 60 كيلوغراما من الذهب، وضبط 7 سيارات، وذلك في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه".

وأضاف أن "إجراءات المتابعة والتحري لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم والأطراف المتورطة في القضية، أسفرت عن ضبط المبالغ المالية والمصوغات الذهبية والعجلات المذكورة".

وأكد أن التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين مستمرة، وصولا إلى استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وأوقفت السلطات العراقية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي في شهر أيار، في إطار قضية فساد.

وغالبا ما تستهدف العقوبات في قضايا الفساد في العراق المستويات المتوسطة في الدولة أو المديرين البسطاء، ونادرا ما تستهدف قمة الهرم وكبار الفاسدين.

وفي تشرين الثاني 2024، حكم القضاء العراقي بالسجن على رجل أعمال ومسؤولين سابقين وموظفين حكوميين لتورطهم في سرقة 2.5 مليار دولار من أمانات ضريبية.

وتعد تلك القضية، المعروفة بـ"سرقة القرن"، واحدة من أكبر السرقات في تاريخ العراق.