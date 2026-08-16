طقس عنيف يضرب أميركا.. 6 قتلى في إنديانا وإعصار يهدد هاواي

خبرني - لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء عواصف شديدة وفيضانات تضرب ولاية إنديانا الأمريكية منذ الثلاثاء، في حين تحولت العاصفة المدارية "لالا" إلى إعصار من الفئة الأولى مع اقترابها من جزيرة هاواي الكبرى.

وذكر مركز عمليات الطوارئ في إنديانا أن بين الضحايا طفلا يبلغ من العمر 4 سنوات، و3 نساء ورجلين، مشيرا إلى تسجيل الوفيات في عدد من مقاطعات الولاية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بإنقاذ عشرات الأشخاص من مناطق غمرتها المياه وإجلاء المئات من منازلهم، في حين قال حاكم إنديانا مايك براون إن العاصفة صاحبها هبوب رياح عاتية شبيهة بنشاط الأعاصير.



وأضاف براون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أبلغه، السبت، بأنه سيوافق على طلب الولاية إصدار إعلان طوارئ رئاسي، مما يمهد الطريق أمام تقديم مساعدات اتحادية لعمليات الإغاثة والتعافي.

وكانت العواصف، التي اجتاحت ولايات إيلينوي وإنديانا وأوهايو وكنتاكي، قد تسببت الثلاثاء في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو مليون مستهلك، كما أعلنت سلطات أوهايو مقتل شخص بعدما حالت الفيضانات دون وصول فرق الطوارئ إليه.

إعصار يقترب من هاواي

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن سرعة الرياح القصوى المصاحبة لـ"لالا" بلغت نحو 120 كيلومترا في الساعة، وسط توقعات برياح عاتية وأمطار غزيرة وتحذيرات من أمواج خطرة وفيضانات.

وأعلنت وزارة النقل في هاواي إغلاق مطاري هيلو الدولي وإليسون أونيزوكا كونا الدولي، إضافة إلى إغلاق موانئ تجارية في جزيرة هاواي ومقاطعتي ماوي وكاواي، مع اقتراب الإعصار.