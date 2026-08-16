زلزال 6.4 درجة يضرب شمال فانواتو في المحيط الهادي

خبرني - وقع زلزال بقوة 6.4 درجة، الأحد، قبالة أرخبيل فانواتو في المحيط الهادي، على ما أعلن المعهد الأميركي للدراسات الجيولوجية.

وحُدد مركز الزلزال على مسافة 56 كلم شمال شرق قرية بورت أولري الصغيرة في جزيرة إسبيريتو سانتو على عمق 188 كلم، بحسب المعهد.

ولم ترد في الوقت الحاضر تقارير عن أضرار، كما لم تُصدر دائرة الكوارث الطبيعية في فانواتو إنذاراً من حصول تسونامي.



وتقع الكثير من الزلازل في فانواتو، الأرخبيل المنخفض الارتفاع الواقع على حزام النار الزلزالي، وهو قوس من النشاط التكتوني المكثف يمتد عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادي.

وتُصنّف فانواتو من بين أكثر الدول عرضة للكوارث الطبيعية كالزلازل والعواصف والفيضانات وتسونامي، وفقاً لتقرير المخاطر العالمية السنوي.