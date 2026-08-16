*
الاحد: 16 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

زلزال 6.4 درجة يضرب شمال فانواتو في المحيط الهادي

  • 16 أغسطس 2026
  • 09:02
زلزال 64 درجة يضرب شمال فانواتو في المحيط الهادي

خبرني - وقع زلزال بقوة 6.4 درجة، الأحد، قبالة أرخبيل فانواتو في المحيط الهادي، على ما أعلن المعهد الأميركي للدراسات الجيولوجية.

وحُدد مركز الزلزال على مسافة 56 كلم شمال شرق قرية بورت أولري الصغيرة في جزيرة إسبيريتو سانتو على عمق 188 كلم، بحسب المعهد.

ولم ترد في الوقت الحاضر تقارير عن أضرار، كما لم تُصدر دائرة الكوارث الطبيعية في فانواتو إنذاراً من حصول تسونامي.


وتقع الكثير من الزلازل في فانواتو، الأرخبيل المنخفض الارتفاع الواقع على حزام النار الزلزالي، وهو قوس من النشاط التكتوني المكثف يمتد عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادي.

وتُصنّف فانواتو من بين أكثر الدول عرضة للكوارث الطبيعية كالزلازل والعواصف والفيضانات وتسونامي، وفقاً لتقرير المخاطر العالمية السنوي.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

وزير إيراني أسبق: الشعب الإيراني ينتظر صدور حكم الإعدام على ترمب ونتنياهو
وزير إيراني أسبق: الشعب الإيراني ينتظر صدور حكم الإعدام على ترمب ونتنياهو
  • 2026-08-16 15:32
بن غفير: آمل أن نكون مقبلين على تصعيد مع لبنان
بن غفير: آمل أن نكون مقبلين على تصعيد مع لبنان
  • 2026-08-16 11:34
"صمت لاسلكي قاتل".. كواليس معركة جوية أسقطت فيها قطر مقاتلات إيرانية
  • 2026-08-16 10:17
إيران توقف دبلوماسيَّين فرنسيين في موقع
إيران توقف دبلوماسيَّين فرنسيين في موقع "اجتماع سري"
  • 2026-08-16 09:53
قوات إسرائيلية تتوغل بريف القنيطرة في سورية وتنفذ حملة دهم للمنازل
قوات إسرائيلية تتوغل بريف القنيطرة في سورية وتنفذ حملة دهم للمنازل
  • 2026-08-16 09:41
العراق يضبط 20 مليون دولار ويسترد 60 كيلوغراما من الذهب في قضية فساد
العراق يضبط 20 مليون دولار ويسترد 60 كيلوغراما من الذهب في قضية فساد
  • 2026-08-16 09:35