الحكومة تنجز 16 مشروعا من أصل 394 ضمن برنامج رؤية التحديث الاقتصادي

خبرني - أنجزت الحكومة 16 مشروعا من برنامجها التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029) حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، من أصل 394 مشروعا، بما نسبته 4.1% من إجمالي المشاريع المدرجة ضمن البرنامج.

وبحسب بيانات تتبع سير العمل، بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 343 مشروعا، ما يمثل النسبة الكبرى من إجمالي البرنامج البالغة 87.1%، في حين ما يزال 30 مشروعا لم تبدأ بعد بنسبة 7.6%.

وأظهرت البيانات تسجيل 5 مشاريع متأخرة عن الجدول الزمني، بنسبة تقارب 1.2% من إجمالي المشاريع.

وفي محرّك الأردن وجهة عالمية، أنجزت الحكومة أولوية واحدة، وتعمل حاليا على تنفيذ 26 أولوية، ولم تبدأ في تنفيذ أولوية واحدة فقط. فيما نفذت في محرك الاستثمار 3 أولويات وتنفّذ 10 أولويات قيد التنفيذ، ولم تبدأ بتنفيذ أولوية واحدة.

أما في محرك الخدمات المستقبلية، فأنجزت الحكومة 7 أولويات، وتعمل على تنفيذ 105 أولويات قيد التنفيذ، فيما لم تبدأ بعد بتنفيذ 13 أولوية. فيما تعمل الحكومة حاليا على تنفيذ 49 أولوية (قيد التنفيذ) في محرك الريادة والإبداع، فيما لم تبدأ بعد بتنفيذ 5 أولويات، كما تعمل على تنفيذ 64 أولوية (قيد التنفيذ) في محرك الصناعات عالية القيمة، ولم تبدأ بعد بتنفيذ 5 أولويات.

وأنجزت الحكومة 4 أولويات في محرك (نوعية الحياة) فيما تعمل على تنفيذ 67 أولوية أخرى و4 أولويات لم تبدأ بتنفيذها، وفي محرك (الموارد المستدامة) تنفذ الحكومة 35 أولوية (قيد التنفيذ) وأنجزت أولوية ولم تبدأ بتنفيذ أولويتين، فيما تنفذ 31 أولوية في محرك (بيئة مستدامة) ولم تبدأ بعد بتنفيذ 3 أولويات في المحرك ذاته.

وخصصت الحكومة، في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، قرابة 396 مليون دينار لتنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي، التي يستمر تنفيذ خططها منذ إطلاقها في نهاية عام 2022.