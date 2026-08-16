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تدهور شاحنة يغلق طريق سحاب باتجاه عمّان.. وتحويل حركة السير

  • 16 أغسطس 2026
  • 08:27
تدهور شاحنة يغلق طريق سحاب باتجاه عمّان وتحويل حركة السير

خبرني - أفادت إدارة الدوريات الخارجية، صباح يوم الأحد، بأن طواقمها الميدانية تتعامل مع حادث تدهور مركبة شحن (شاحنة) أسفل جسر ترخيص سحاب باتجاه سحاب.

وأوضحت الإدارة أن الحادث المروري نتج عنه إغلاق لحركة السير للمركبات الـمتجهة نحو العاصمة عمان، حيث هرعت الـكوادر المختصة إلى موقع الـحادث للتعامل مع الآثار الناجمة عنه وتأمين السلامة العامة لمستخدمي الطريق.

وفي إطار الإجراءات الـتنظيمية العاجلة لضمان انسيابية الحركة المرورية ومنع الازدحامات، بينت إدارة الدوريات الخارجية أنه تمت باشرة تحويل حركة السير ما قبل موقع الـحادث، وذلك إلى حين الانتهاء من عمليات رفع المركبة الـمتدهورة وإزالة الـعوائق وفتح الطريق أمام الـمارة.

وأكدت الدوريات الخارجية تواجد رجال السير والـكوادر الميدانية في الـموقع؛ لتقديم الدلالة والإرشاد للسائقين وتنظيم الـحركة المرورية في الـمنطقة، مع الإشارة إلى استمرار الـعمل حتى إعادة فتح الشارع بالـكامل بعد إزالة كافة الآثار، مع التأكيد على تمنياتها بالسلامة للجميع.

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