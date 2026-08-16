واردات الأردن من الألواح الشمسية الصينية ترتفع 41%

خبرني - ارتفعت واردات الأردن من الألواح الشمسية الصينية خلال النصف الأول من 2026 بنسبة 40.8% وبمقدار 200 ميغاواط على أساس سنوي.

وتوضح بيانات، أن الأردن استورد سعة بلغت 690 ميغاواط من الألواح الشمسية الصينية خلال المدة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية يونيو/حزيران 2026، صعودًا من 490 ميغاواط في النصف نفسه من عام 2025.

وعلى صعيد الأداء الفصلي، قفزت واردات الأردن من الألواح الشمسية الصينية بنسبة 59%، لتصل إلى 460 ميغاواط خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 290 ميغاواط في الربع المقابل من العام الماضي.

وكانت الواردات قد ارتفعت بنسبة 15% خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 230 ميغاواط، مقابل 200 ميغاواط في المدة المقابلة من العام السابق.

واردات الأردن من الألواح الشمسية الصينية في 6 أشهر

غلب الارتفاع على واردات الأردن من الألواح الشمسية الصينية على أساس سنوي خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري، مدعومة بطفرة في شحنات الربع الثاني، وهو ما توضحه الأرقام الشهرية الآتية:

يناير/كانون الثاني: 50 ميغاواط.

فبراير/شباط: 90 ميغاواط.

مارس/آذار: 90 ميغاواط.

أبريل/نيسان: 170 ميغاواط.

مايو/أيار: 150 ميغاواط.

يونيو/حزيران: 140 ميغاواط.

وتوضح الأرقام السابقة أن البلاد بدأت وارداتها من الألواح الصينية بهدوء نسبي خلال العام الجاري، إذ اقتصرت الواردات في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط على 50 و90 ميغاواط على التوالي، لتسجل استقرارًا نسبيًا على أساس سنوي.

وفي شهر مارس/آذار، استقرت سعة الشحنات على أساس شهري عند 90 ميغاواط، ولكنها سجّلت تراجعًا طفيفًا مقارنة بمارس/آذار 2025، الذي بلغ 100 ميغاواط، بحسب بيانات مركز أبحاث الطاقة النظيفة إمبر.

في المقابل، شهد الربع الثاني نقطة انطلاقة قوية لواردات الأردن من الألواح الشمسية الصينية؛ إذ قفزت شحنات شهر أبريل/نيسان إلى 170 ميغاواط، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

واستمر الزخم القوي في مايو/أيار، مسجلًا 150 ميغاواط، صعودًا بنسبة تتجاوز 36% عند المقارنة بمعدل واردات الشهر نفسه من العام الماضي البالغ 110 ميغاواط.

ورغم انخفاضها الطفيف على أساس شهري في يونيو/حزيران إلى 140 ميغاواط، فإنها ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 100%، مقارنة بـ70 ميغاواط فقط في يونيو/حزيران 2025.

