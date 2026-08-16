الأردن.. وفيات الأحد 16-8-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى في الأردن اليوم الأحد 16-8-2026 ، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

داهود ابراهيم محمد العمله

رولا احمد سالم الزعبي

سالم عبدالله الحيحي

صدام تيسير أبو عرقوب

عالمة حسين أحمد حاؤبش

عبدالله محمد العزام الخلايلة

علي محمد فارس الزعبي

مأمون عيسى السلمان

آية علي حامد الصرايرة

أحمد حسن قاسم زريقات

أحمد سالم دويلة الحراحشه

إبراهيم حسن الرحيل القيام

ابراهيم عبدالله النجار

ابو احمد المصري

احمد توبولات الشيشاني

اصيل اديب ابو مسامح

بثينة حسين كواملة

بسيمة محمد ابوالهيجاء

بشار كمال العنبوسي

جمعة الموسى

جميله الفلاح السلمان

حليمة محمد سعيد البيتاوي

خالد موسى سمارة

خليل احمد هنداوي

ذياب محمود حسون

رأفت فريد محمود الرنتيسي

راتب الحناوي

زكية مصطفى محمد بشايرة