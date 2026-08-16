الأردن.. طقس صيفي معتدل حتى الأربعـاء

خبرني - كون الطقس الأحد، صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، بينما يكون حارا في مناطق البادية، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 34- 22 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 32- 20، وفي المرتفعات الشمالية 30- 18، وفي مرتفعات الشراة 31 - 17، وفي مناطق البادية 37- 20، وفي مناطق السهول 34 - 18، وفي الأغوار الشمالية 41 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 28، وفي البحر الميت 42 - 27، وفي خليج العقبة 42 - 27 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض الاثنين، درجات الحرارة قليلا، ويكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويبقى الطقس الثلاثاء، صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وترتفع الأربعاء، درجات الحرارة قليلا، ويكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، بينما يكون حارا في مناطق البادية، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.