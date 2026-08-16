قائد (سنتكوم) يختتم جولة إقليمية شملت الأردن

خبرني - أكمل قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، جولة إقليمية استمرت 10 أيام في الشرق الأوسط، شملت زيارات إلى ست دول وحاملة طائرات أمريكية.

وتضمنت الجولة، التي انتهت في 15 أغسطس، زيارات إلى البحرين والعراق ودولة الاحتلال الإسرائيلي والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" في بحر العرب. وأشرف كوبر على مراسم انتقال قيادة قوة المهام المشتركة "عملية العزم الصلب" في الأردن، حيث سلم اللواء كيفن لامبرت القيادة إلى الأدميرال ليام هولين.

وعلى متن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، التقى كوبر بالبحارة ومشاة البحرية للمرة الثانية هذا العام، وأشاد بأدائهم الاستثنائي خلال عملية "الغضب الملحمي" التي تتضمن مهام الأمن الإقليمي والحصار البحري المستمر ضد إيران. ونفذت مجموعة حاملة الطائرات آلاف الطلعات القتالية منذ وصولها إلى الشرق الأوسط في يناير، في واحدة من أكثر المهمات كثافة في العصر الحديث.

وجاءت هذه الجولة بعد أيام من كشف القناة 13 الإسرائيلية أن الأدميرال كوبر دعا خلال زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي إلى استئناف الضربات المشتركة على البنية التحتية الإيرانية، بما في ذلك منشآت الغاز والنفط والطاقة، لتغيير موقف طهران في المفاوضات، وأكد أن "الهجوم على البنية التحتية الإيرانية سيغير قواعد اللعبة وسيكون مؤلما جدا للإيرانيين، وفي الوضع الحالي لن يغيروا موقفهم".

كما أشارت القناة إلى أن كوبر قال للقادة العسكريين الإسرائيليين إنه "ربما لن يكون أمام الولايات المتحدة خيار آخر سوى استئناف العمليات القتالية ضد إيران"، وأن هذه الجهود ستحتاج إلى مساعدة إسرائيل.