الجيش الأميركي يعدّل خريطة أظهرت الضفة الغربية وغزة ضمن إسرائيل

خبرني - نشرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) خريطة في سياق خبر حول اختتام قائدها براد كوبر جولة استمرت 10 أيام في المنطقة، تظهر فيها الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن إسرائيل، قبل أن تعدلها.

وتظهر الخريطة السابقة الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن المنطقة الملونة التي تمثل إسرائيل، من دون إظهار حدود منفصلة للأراضي الفلسطينية، في تمثيل أثار تساؤلات بشأن الطريقة التي تعتمدها القيادة العسكرية الأمريكية في عرض حدود الأراضي الفلسطينية والمنطقة.

وبعد وقت قصير، قامت صفحة القيادة المركزية الأمريكية بتعديل الخريطة لتعيد إبراز الضفة الغربية وقطاع غزة منفصلين عن إسرائيل، وعلى أساس حدود عام 1967.

ولم يتضمن النص المرافق للمنشور أي تفسير أو تعليق بشأن طريقة رسم الحدود أو تمثيل الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما اقتصر الإعلان على تفاصيل جولة قائد القيادة المركزية براد كوبر والأنشطة العسكرية التي أجراها خلالها.

واختتم كوبر يوم السبت زيارة شملت 6 دول، هي البحرين والعراق وإسرائيل والأردن والسعودية والإمارات، إضافة إلى زيارة حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس أبراهام لينكولن" التي كانت تعمل في بحر العرب.