دعوى قضائية ضد مدرسة بسبب رحلة إلى مسجد في أميركا!

خبرني - رفع عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة أمريكية، دعوى قضائية ضد المدرسة، بعد رحلة إلى مسجد، زاعمين أن أبناءهم حصلوا على نسخ من القرآن وشُجعت الطالبات على ارتداء الحجاب خلال الزيارة.

وتضم المجموعة المدعية على مدرسة بالو ألتو الثانوية بولاية كاليفورنيا: والدين يهوديين لطلاب حاليين، وثلاثة طلاب يهود سابقين، ووالدا هندوسيا ووالدا زرادشتيا.

وادعت المجموعة أن الرحلة، التي نظمها برنامج "مسار العدالة الاجتماعية" في المدرسة، عرّضت الطلاب لفكرة تربط الإسلام بالعدالة الاجتماعية.

كما تزعم الدعوى أن المدرسة سمحت بالتقاط صور للطلاب ونشرها عبر الإنترنت من دون موافقة أولياء الأمور، وطالبت المدرسة بالإقرار بأنها قصّرت في الإشراف على الطلاب وانتهكت خصوصيتهم وحقوق أولياء أمورهم القانونية.

وأدرجت الدعوى منطقة بالو ألتو التعليمية الموحدة ومدير المدرسة برنت كلاين ضمن المدعى عليهم.

من جهتها، قالت المنطقة التعليمية إنها علمت بالدعوى من وسائل الإعلام ولم تتلق أوراقها رسميا، مؤكدة أنها لم تتمكن من التحقق من الادعاءات.

وصرح المشرف جيسون غلاس بأن التعليم الديني في المدارس يجب أن يكون أكاديميا وليس تعبديا، وأن المنطقة تراجع ممارساتها.

كما اعترض أولياء الأمور على لقاء الطلاب بزهراء بيلو، المديرة التنفيذية لمكتب "مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية" في منطقة خليج سان فرانسيسكو، التي كانت قد دعت أنصارها إلى مزيد من التكتم في التعبير عن كراهيتهم للصهاينة.

ورفضت بيلو الاتهامات، ووصفت الدعوى بأنها "مضللة"، مؤكدة أن مشاركة الطلاب في الرحلة كانت طوعية وأن الهدف كان تعريفهم بالممارسات الدينية الإسلامية ووجهات النظر المختلفة.

وقالت: "الحياد تجاه الدين لا يعني عزل الطلاب تماما، فمهمة المعلمين هي تعليمهم وتعريفهم بوجهات نظر مختلفة". وأضافت أن التعرف إلى الآخرين يعد من أهم الطرق لمكافحة الكراهية.