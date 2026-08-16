المصري زاهي حواس يرد على مزاعم تورطه في تجارة الآثار

خبرني - قال عالم الآثار المصري الوزير السابق زاهي حواس، إن الادعاءات حول وجود "ابنة" له تدير عمليات بيع الآثار هي " افتراء كاذب"، مؤكدا نيته اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المزاعم.

وذكر حواس في بيان نشرته "مؤسسة زاهى حواس للآثار والتراث" السبت، أنه "ينفي نفيا قاطعا ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من إعلانات وصفحات مزيفة تستغل اسمه للترويج لبيع وشراء قطع ومواقع أثرية، بزعم وجود ابنة له تدير هذه العمليات".

وأوضح أنه "لا وجود لهذه الشخصية مطلقا؛ حيث إن الدكتور زاهي حواس ليس لديه أي أبناء من الإناث على الإطلاق، وكل ما يُنسب لادعاء وجود ابنة له هو محض كذب وافتراء".

وحذر من التعامل مع "هذه الصفحات المشبوهة والأرقام المرفقة بها، والتي تستهدف النصب والاحتيال المالي مستغلة اسمه ومكانته الدولية"، مشيرا إلى أنه بدأ فورا في اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم بلاغات رسمية لملاحقة إدارة هذه الصفحات ومقاضاتهم جنائيا.

وأكد زاهي حواس، أن "آثار مصر ملكٌ للشعب، وأن حيازتها أو الإتجار بها جريمة يُعاقب عليها القانون، وأنه سيظل دوما خط الدفاع الأول عن التراث القومي".

كما حذر من تداول أو نشر أية أخبار أو معلومات كاذبة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أخبار كاذبة أو مضللة في حقه أو أي من أفراد أسرته.