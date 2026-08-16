فيديو يحبس الأنفاس.. امرأة تهرب من حريق هائل بالقفز من نافذة الطابق11

أظهر مقطع فيديو لحظة هروب امرأة من حريق اندلع في مبنى سكني مكون من 21 طابقا في برلين، واضطرارها إلى القفز من نافذة على ارتفاع نحو 35 مترا، لينقذها رجل إطفاء.

وقد اندلع الحريق نحو الساعة 6:30 صباحا يوم الجمعة في حي فريدريشسهاين، ويُعتقد أنه بدأ داخل شقة بالطابق الـ11 قبل أن يمتد إلى الطابق الذي يعلوه.

وأظهرت اللقطات المرأة وهي تقف على حافة نافذة ضيقة، بينما كانت النيران تشتعل بقوة من نافذة الشقة المجاورة لها، والدخان الكثيف يملأ المكان. وحاولت النزول إلى رجل إطفاء كان على سلم أسفلها بطابقين، لكنها فقدت توازنها وانزلقت قدماها.

ومع استمرار اشتعال النيران، لم تجد المرأة خيارا سوى القفز من المبنى، حيث تمكن رجل الإطفاء من الإمساك بها وإنقاذها.

وأصيب خمسة أشخاص على الأقل في الحريق، فيما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه خلال أقل من ثلاث ساعات.