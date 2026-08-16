في مزاد دولي .. بيع صقر في السعودية بـ 1.3 مليون ريال

خبرني - بيع صقر كندي، السبت، مقابل 1.3 مليون ريال سعودي (نحو 346 ألف دولار)، خلال المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور المقام في السعودية، ليصبح أغلى صقر يباع في فعاليات المزاد هذا العام حتى الآن، وثاني أعلى سعر في تاريخ المزاد السنوي.

ورسا الصقر، وهو فرخ مثلوث جير بنسبة نقاء 75% ولون أبيض فائق، من إنتاج مزرعة جيم ويلسون في أونتاريو بكندا، خلال الليلة السابعة من المزاد الذي ينظمه المركز الوطني للصقور في مقره بمدينة ملهم، على بعد نحو 65 كيلومتراً شمال الرياض.

وبدأت المزايدة على الصقر عند 200 ألف ريال سعودي (نحو 53 ألف دولار)، قبل أن تتصاعد المنافسة وينتهي المزاد عند 1.3 مليون ريال.

ويأتي السعر في المرتبة الثانية لأعلى الصقور مبيعاً في تاريخ المزاد، بعد أن سجلت نسخة عام 2021 أعلى سعر، عندما بيع صقر صغير بالمواصفات نفسها مقابل 1.75 مليون ريال (نحو 467 ألف دولار).

وتباع في المزاد صقور من مزارع إنتاج متخصصة حول العالم، فيما تحظى الطيور المعروضة باهتمام واسع من هواة الصقور والمشاركين في مسابقاتها داخل السعودية.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز موسم سباقات الصقور في السعودية نحو 12.5 مليون دولار، فيما يستمر المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور حتى 25 آب.