بـ 3 مسارات .. بدء التشغيل التجريبي لخط عمّان - عجلون

خبرني - تبدأ هيئة تنظيم النقل البري، الأحد، التشغيل التجريبي لخط عمّان–عجلون، ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات، في إطار التوسع في تطبيق أنظمة النقل الذكية والارتقاء بمستوى الأمان وجودة الخدمات المقدمة للركاب.

وقالت الناطقة الإعلامية باسم الهيئة، عبلة الوشاح، إن إطلاق التشغيل التجريبي للخط جاء برعاية مدير عام الهيئة رياض الخرابشة، وبمشاركة الجهات والمعنيين في محافظة عجلون، بهدف تعزيز حركة التنقل بين المحافظة والعاصمة.

وأوضحت أن الحافلات العاملة على الخط مزودة بأنظمة رقابة تلفزيونية داخلية (CCTV)، وأنظمة تتبع ودفع إلكتروني، إضافة إلى خدمة الإنترنت المجاني (Wi-Fi)، بما يسهم في تعزيز الرقابة والأمن والسلامة، ورفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة الركاب.

وبينت أن أجرة الرحلة حُددت بـ1.50 دينار، مع توفير 2000 بطاقة مجانية للركاب، بهدف تسهيل حركة التنقل وتشجيع استخدام النقل العام.

3 مسارات و106 رحلات يوميا

وتشمل الخدمة 3 مسارات رئيسية خلال أيام العمل، إذ ينطلق المسار الأول من مجمع عجلون إلى مجمع الشمال عبر شارع الأردن بواقع 54 رحلة، فيما يمر المسار الثاني بمنطقة صويلح والجامعة الأردنية وصولاً إلى مستشفى الجامعة بواقع 44 رحلة.

أما المسار الثالث، فينطلق من عجلون إلى مدينة الحسين الطبية عبر صويلح بواقع 8 رحلات يومياً.

وبذلك يبلغ مجموع الرحلات اليومية على المسارات الثلاثة 106 رحلات خلال أيام العمل.

وتعمل الخدمة وفق جدول ترددي منتظم، بمعدل رحلة كل 15 دقيقة خلال أيام العمل، من الساعة 5:15 صباحاً وحتى 8:15 مساءً، فيما تبلغ مدة التردد رحلة كل 30 دقيقة خلال أيام العطل، من الساعة 6:00 صباحاً وحتى 7:00 مساءً.

وأكدت الوشاح أن إدخال أنظمة الدفع الإلكتروني والتتبع وكاميرات المراقبة والإنترنت المجاني يمثل خطوة في تطوير منظومة نقل عام حديثة تعتمد على الحلول الرقمية، وتوفر خدمة أكثر انتظاماً وموثوقية وراحة للركاب.

ويأتي تشغيل خط عمّان – عجلون ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات، التي شهدت في 9 آب الحالي بدء التشغيل التجريبي لخطي إربد – الزرقاء وإربد – جرش بمشاركة 57 حافلة.