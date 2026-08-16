نتائج الشامل في دورته الأخيرة اليوم

خبرني - تعلن جامعة البلقاء التطبيقية، الأحد، نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" في دورته الأخيرة، بعد المصادقة عليها واعتمادها من اللجنة العليا للامتحانات ومجلس عمداء الجامعة.

وسيتم نشر النتائج وتفاصيل الاستعلام عنها عبر المنصات الرسمية لجامعة البلقاء التطبيقية.

وشارك في الامتحانات النظرية لهذه الدورة 2605 طلبة من 52 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها الجامعة.

وتقدم الطلبة للامتحانات ضمن 20 برنامجاً دراسياً، تغطي 93 تخصصاً أكاديمياً.

وتُعقد الامتحانات النظرية إلكترونياً بالكامل، فيما جرى اعتماد 9 قاعات امتحانية موزعة على 7 مراكز في مختلف محافظات المملكة، بإشراف نحو 250 موظفا من العاملين في الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة الوطنية.

