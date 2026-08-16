معوض يودع الوحدات بكلمات مؤثرة

خبرني - ودع المدافع المصري " مصطفى معوض" نادي الوحدات بعد انتهاء عقده مع الفريق.

وكان معوض يأمل في تمديد عقده ، قبل ان يعلن النادي التوقيع مع 3 محترفين ، بعد تكفل رجل الاعمال الدميسي بها.

وكشف مصطفى عن انتقاله لصفوف فريق الاتحاد السكندري ليمثله في الموسم المقبل.

وغادر معوض إلى مصر لقضاء إجازته الخاصة لكنه لم يعد الى الأردن وقد أبلغ إدارة الوحدات برغبته في العودة للعب في الدوري المصري.

ولعب المدافع المصري مصطفى معوض موسمين في الدوري الأردني، حيث برز في الموسم الأول مع فريق الجزيرة قبل أن يستقطبه الوحدات في الموسم التالي؛ لكنه لم يتوج معه بأي لقب رغم المستوى الفني المميز الذي قدمه مع "المارد الأخضر".

وكتب معوض عبر صفحته على فيسبوك :

بعض النهايات لا تعني بالضرورة ختام القصة.

جمهور نادي الوحدات العظيم.

من صميم قلبي كل الشكر والإحترام والتقدير ، كان شرفاً كبيراً لي أن أمثل هذا الفريق العريق أمام جماهير وفية لا تتوقف عن مساندة ودعم فريقها في كل الظروف ، مررنا بلحظات فرح ولحظات حزن وكان الثابت الوحيد هو أنتم بدعمكم ومساندتكم لنا لكي نستمر من أجل الشعار ، شكراً علي كل هتاف كان يمنحنا القوة وكل تصفيق كان حافزاً لنا لنقدم أفضل ما لدينا ، أغادر وأنا أحمل في قلبي لكم كل الحب الإحترام و لم أري منكم إلا كل الخير وسأظل ممتن لكم دائماً علي كل شئ مررنا به معاً ، وسيبقي نادي الوحدات شامخاً بإسمه وتاريخه وجمهوره العظيم وجزء لا يتجزء من رحلتي المهنيه.

كل الشكر إلي مجلس الإدارة وجميع الأجهزه الفنية والجهاز الطبي والإداري والساده مسؤلي المهمات وجميع الاعبين الذين تشرفت بالعمل معهم وأسأل الله ان يوفق الجميع فيما هو قادم.

أعتذر إن قصّرت يومًا ما ، لكن يعلم الله أنني لم أدخر جهداً أو نقطة عرق في سبيل خدمة نادي الوحدات ، يشهد الله ثم الجميع بإلتزامي الكامل وإخلاصي لتيشيرت الوحدات وأنني لم اقصر يوماً تجاه مسؤليتي داخل أو خارج الملعب لتحقيق جميع أهداف النادي.

انتهي دوري كلاعب داخل جدران بيتي ولم ينتهي كمُحب وداعم للكيان دائما علي أمل أن أعود له في المستقبل يوماً ما بإذن الله.

تعمر برجالها